Описание приготовления:

Попробуйте приготовить безглютеновый хлеб в духовке по этому рецепту и разнообразьте свой привычный рацион. Хлеб получается вкусный, полезный и очень сытный!

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Без глютена

Состав / Ингредиенты:

Кефир 200 Миллилитров

Мука рисовая 70 Грамм

Кукурузная мука 90 Грамм

Льняная мука 15 Грамм

Масло растительное 1 Ст. ложка

Сода 5 Грамм

Соль 5 Грамм

Семечки 1 Ст. ложка (тыквенные, подсолнечные, льняные)

Количество порций 6

Калорийность

234 ккал

Калорийность

4 г

Белки

10 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Безглютеновый хлеб без дрожжей в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Смешайте сухие ингредиенты: все 3 вида муки, соль и соду.

Влейте кефир комнатной температуры, перемешайте.

Влейте растительное масло и семена (немного отложите для посыпки поверх выпечки). Перемешайте тесто.

Форму для выпечки выстелите пергаментом, выложите тесто. Поверх посыпьте семечками и поставьте выпекаться в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут.

Достаньте готовый хлеб и остудите его.

Нарежьте на кусочки и подавайте с чем любите. Приятного аппетита!