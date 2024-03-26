Описание приготовления:
Попробуйте приготовить безглютеновый хлеб в духовке по этому рецепту и разнообразьте свой привычный рацион. Хлеб получается вкусный, полезный и очень сытный!
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Без глютена
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 200 Миллилитров
- Мука рисовая 70 Грамм
- Кукурузная мука 90 Грамм
- Льняная мука 15 Грамм
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Сода 5 Грамм
- Соль 5 Грамм
- Семечки 1 Ст. ложка (тыквенные, подсолнечные, льняные)
Количество порций 6
Калорийность
234 ккал
Калорийность
4 г
Белки
10 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Безглютеновый хлеб без дрожжей в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Смешайте сухие ингредиенты: все 3 вида муки, соль и соду.
Влейте кефир комнатной температуры, перемешайте.
Влейте растительное масло и семена (немного отложите для посыпки поверх выпечки). Перемешайте тесто.
Форму для выпечки выстелите пергаментом, выложите тесто. Поверх посыпьте семечками и поставьте выпекаться в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут.
Достаньте готовый хлеб и остудите его.
Нарежьте на кусочки и подавайте с чем любите. Приятного аппетита!