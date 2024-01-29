Яблочная шарлотка с заварным кремом: польский рецепт

Чтобы сделать вкус шарлотки более изысканным, польские хозяйки добавляют в нее не только яблоки. Всего одна дополнительная прослойка делает такую простую выпечку просто невероятной. Как же готовится аппетитная яблочная шарлотка с заварным кремом по-польски?

Наша редакция поделится рецептом этого восхитительного десерта. Рекомендуем его сразу же сохранить, чтобы не потерять. Тогда у вас под рукой всегда будет отличный вариант шикарной домашней выпечки.

Как готовится ароматная яблочная шарлотка с заварным кремом

Вам нужно будет нарисовать из крема (полностью остывшего!) узор на тесте. Чтобы сделать аккуратную решеточку, используйте кондитерский мешок. Пройдитесь заварным кремом дважды по линиям. Его количества хватит для создания такого рисунка.

Ингредиенты

Яйцо3 шт. Сахар140 г Сливочное масло20 г Разрыхлитель2 ч. л. Пшеничная мука250 г Ванильный сахар10 г Молоко370 мл Кукурузный крахмал1 ст. л. Яблоко3 шт.

Приготовление

Готовим крем. В сотейник с толстым дном вбиваем 1 яйцо. Всыпаем кукурузный крахмал и 20 г сахара. Перемешиваем всё венчиком до однородности.Вливаем в яичную смесь 250 мл молока. Перемешиваем всё. Отправляем сотейник на огонь. Увариваем его до загустения, постоянно помешивая. Перекладываем заварной крем в миску. Накрываем его пищевой пленкой в контакт, чтобы на поверхности не образовывалась корочка. Оставляем крем на кухне до полного остывания.Готовим тесто. В большую емкость вбиваем 2 яйца. Добавляем ванильный сахар и 120 г обычного. Взбиваем всё венчиком до однородности.Вливаем в полученную смесь 120 мл молока и растопленное сливочное масло. Перемешиваем. Постепенно всыпаем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Замешиваем однородное тесто. Очищаем яблоки от кожуры. Удаляем сердцевинку. Нарезаем фрукт тонкими ломтиками.Берем форму для выпекания диаметром 22 см, дно которой застилаем пергаментом. Бока смазываем сливочным маслом. Выкладываем на дно яблочные ломтики, равномерно их распределяя.Сверху выливаем тесто. Распределяем его по всей поверхности и ровняем при помощи кулинарной лопатки. Перекладываем заварной крем комнатной температуры в кондитерский мешок. Рисуем им узор, напоминающий решетку. Выкладываем крем в 2 слоя.Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут. Пирог готов!

Посыпьте яблочную шарлотку сахарной пудрой. Подождите немного, чтобы пирог остыл, иначе крем будет жидкий и вы не сможете разрезать его на аккуратные кусочки. А вам какая шарлотка больше по душе: классическая или ее польский вариант?