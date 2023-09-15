ГлавнаяРецептыЯблочно-карамельный пирог к празднику Веры, Надежды, Любви и Софии Яблочно-карамельный пирог к празднику Веры, Надежды, Любви и Софии На чтение: 1 минута Не знаете, что приготовить к празднику или именины? У нас есть отличный вариант домашней выпечки с точно вышедшей яблоками. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Яблочно-карамельный пирог – отличный вариант не только к обыденному столу, но и к праздничному. Он прост и легок в приготовлении, а вкус – невероятный. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Это один из тех пирогов, которые после выпечки не остаются глевкими. Он полностью пропекается и вкусно как из кафе. Рецепт яблочно-карамельного пирога Время: 45 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 120 граммов сливочного масла; – 80 граммов сахара; – 2 яйца; – 120 граммов муки; – 1 чайная ложка разрыхлителя. Для начинки: – 100 граммов сахара; – 30 граммов сливочного масла; – яблоки. Приготовление: Масло взбиваем с сахаром, добавляем яйца и в конце муку и разрыхлитель. Сахар растапливаем и в конце добавляем сливочное масло, быстро все перемешиваем и выливаем в форму для выпечки. На карамель выкладываем очищенные яблоки (кислые и твердые) и заливаем тестом. Выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах 40 минут. Посыпаем его сахарной пудрой и подаем на стол с шариком мороженого. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить медовый рулет с ягодами. Поделитесь с друзьями