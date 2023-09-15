Нужно мозгу, костям и щитовидке: диетолог перечислил полезные свойства крабового мяса

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал порталу NEWS.ru о пользе крабового мяса для организма. Эксперт отметил, что оно стимулирует работу мозга, замедляет старение и восполняет дефицит витамина D, а значит, комплексно улучшает работу всех систем организма.

Мясо краба, как и все морепродукты, содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и витамин D, нехватка которого приводит к ломкости костей.

Также эти вещества оказывают влияние на центральную нервную систему. Диетолог уточнил, что витамин D защищает от депрессии, болезни Альцгеймера и других заболеваний.

Морепродукт дает организму необходимые для его функционирования йод, цинк и селен — все эти минералы нужны для поддержания функций щитовидной железы. Более того, крабы считаются легкоусваиваемым белком, что делает их особенно сытным продуктом.

Ранее врач перечислила виды рыбы, которую есть нельзя. Под запрет диетолога попали хищники, падальщики и некоторые виды речной рыбы, которая часто оказывается заражена паразитами.