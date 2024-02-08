Побаловать себя сладеньким, не навредив при этом фигуре, возможно. Необходимо лишь приготовить на скорую руку освежающий яблочный десерт без сахара. В состав этого лакомства не входят ни сливки, ни молоко, ни яйца. Ну и, конечно же, пшеничную муку использовать не придется. Готовим шикарное сладкое блюдо без выпечки.

Это совсем некалорийный десерт, ведь он состоит лишь из яблочного пюре, воды и желатина. Всего 3 самых простых и доступных ингредиента, зато какой роскошный результат! Лакомство выходит нежнее нежного, с приятной консистенцией и бесподобным ароматом.

Как приготовить вкусный яблочный десерт без сахара

Чтобы сделать это лакомство своими руками, следует использовать фруктовое пюре. Вы можете купить детское яблочное пюре или же приготовить его самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Возьмите 500 г свежих яблок. Очистите их от кожуры и удалите сердцевинку. Разрежьте яблоки на четвертинки и поместите их в полиэтиленовый пакет. Сделайте в нём несколько отверстий, используя зубочистку. Завяжите пакет и отправьте его в микроволновку на 5 минут, установив максимальную мощность. Затем пробейте фрукты погружным блендером до однородности. Пюре готово!

Ингредиенты

Яблочное пюре250 г Желатин20 г Вода60 мл

Приготовление

Всыпаем желатин в небольшую емкость. Заливаем его водой и хорошенько перемешиваем. Оставляем желатин на 10 минут при комнатной температуре для набухания.Помещаем в глубокую миску яблочное пюре. Взбиваем его миксером. Затем растапливаем на водяной бане желатиновую смесь. Когда она немного остынет, начинаем ее вливать к фруктам. Взбиваем яблочное пюре с желатином в течение 5–7 минут, используя погружной блендер. Необходимо добиться получения светлой массы, что увеличилась в объеме.Раскладываем пышную яблочную смесь по креманкам или бокалам. Отправляем десерт в холодильник до полного застывания. Готово!

Такой освежающий десерт можно посыпать молотой корицей. Если вы не сильный фанат этой специи, тогда используйте черный шоколад. Натрите его на мелкой терке. А затем посыпьте шоколадной стружкой верх десерта. Кстати, вы можете ознакомиться с рецептом еще одного полезного и вкусного сладкого блюда. Наша редакция ранее рассказывала, как сделать обалденный пп-десерт «Кокосовая сказка» без муки и сахара.