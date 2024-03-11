Классический салат крабовыми палочками, кукурузой, яйцом и огурцом – это простое и сытное блюдо, которое отлично подойдет как дополнение к основному приему пищи, будь-то обед или ужин. Такая закуска прекрасно сочетает в себе разнообразные ингредиенты: сурими, сладкие зерна кукурузы, сытные отварные яйца, свежие и похрустывающие огурцы и зелень, которые создают неповторимый вкус и аромат. Готовится такое кушанье очень быстро и легко, поэтому он станет незаменимым помощником в быстрых кулинарных зарисовках, когда за минимальный отрезок времени нужно не только сытно, но вкусно накормить всех членов семьи. Уделите на прочтение статьи несколько минут своего свободного времени, и вы, без сомнений, сможете с легкостью подобрать рецепт по своему вкусу.
Классический салат с крабовыми палочками, кукурузой, яйцом и огурцом
Классический салат с крабовыми палочками, кукурузой, огурцом и яйцом – это идеальное сочетание свежести и нежности. Сочные кусочки сурими изумительно гармонируют с хрустящей кукурузой и огурцом, а яйца придают блюду насыщенный вкус и сытость. Обязательно попробуйте, и вы не пожалеете!
Ингредиенты –+3 порц.
- Крабовые палочки 250 гр.
- Консервированная кукуруза 300 гр.
- Яйцо куриное 3 шт.
- Огурец 100 р.
- Майонез по вкусу
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый м
Шаги 30 мин.
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Как приготовить салат с крабовыми палочками, кукурузой, яйцом и огурцом по классическому рецепту? Отвариваем и очищаем куриные яйца, сливаем рассол с кукурузы, ополаскиваем огурцы.
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Сурими извлекаем из упаковки и измельчаем.
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На небольшие кубики режем огурец.
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Мелко режем отварные яйца.
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Высыпаем нарезанные компоненты в глубокую емкость, также добавляем кукурузу.
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Поливаем майонезом, солим и перчим.
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Классический салат с крабовыми палочками, кукурузой, яйцом и огурцом готов! Раскладываем по порционным пиалам и подаем. Готовьте и получайте удовольствие!
Крабовый салат с кукурузой, яйцом, огурцом и рисом
Крабовый салат с кукурузой, яйцом, огурцом и рисом – это вариант с более плотным составом, благодаря отварной и рассыпчатой крупе. Нежные крабовые палочки и другие похрустывающие компоненты прекрасно дополняют и оттеняют вкус и аромат друг друга.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 5-6.
Ингредиенты:
- Кукуруза консервированная – 180 гр.
- Палочки крабовые – 200 гр.
- Рис – 1 ст.
- Яйцо – 4 шт.
- Огурец свежий – 1 шт.
- Майонез – 4 ст.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Яйца заливаем водой, доводим до кипения и варим в течение 10-12 минут. Перекладываем в ледяную воду и остужаем, затем очищаем.
Шаг 2. Мелко рубим крабовые палочки.
Шаг 3. Промытую до прозрачной воды крупу высыпаем в кипящую воду и томим на медленном огне до готовности, высыпаем на сито и даем время полностью остыть.
Шаг 4. Сливаем заливку из кукурузы, высыпаем зерна к сурими.
Шаг 5. Полукольцами нарезаем свежий огурец.
Шаг 6. В основной состав отправляем кубики яиц и огурца, а также остывший рис.
Шаг 7. Заправляем майонезом и солим, перемешиваем и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!
Салат с крабовыми палочками, кукурузой, яйцом, огурцом и пекинской капустой
Салат с крабовыми палочками, кукурузой, яйцом, огурцом и пекинской капустой – это свежий и ароматный вариант аппетитной закуски с добавлением сочной капусты. Кукуруза придает блюду сладковатый оттенок, а пекинская капуста обогащает его питательными веществами.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Капуста пекинская – 200 гр.
- Палочки крабовые – 200 гр.
- Кукуруза консервированная – 340 гр.
- Яйцо – 5 шт.
- Огурец свежий – 1 шт.
- Майонез – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отвариваем яйца вкрутую и остужаем, извлекаем сурими из упаковки.
Шаг 2. Тонкой соломкой шинкуем капусту и высыпаем в емкость, удобную для смешивания ингредиентов.
Шаг 3. Кукурузу откидываем на дуршлаг и даем стечь, после отправляем к пекинке.
Шаг 4. Добавляем кубики свежего огурца и крабовых палочек.
Шаг 5. Измельчаем яйца и перекладываем в основной состав.
Шаг 6. Поливаем компоненты майонезом и слегка солим.
Шаг 7. Тщательно перемешав, приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Крабовый салат с кукурузой, огурцом, яйцом и колбасой
Крабовый салат с кукурузой, огурцом, яйцом и колбасой – это необычное и весьма интересное сочетание морского и мясного вкусов. Ароматная колбаса добавляет блюду насыщенность, а яйца и огурцы делают его более сочным и красочным. И если ранее вы не пробовали ничего подобного, то обязательно обратите внимание на этот рецепт!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Палочки крабовые – 100 гр.
- Колбаса полукопченая – 100 гр.
- Кукуруза консервированная – 100 гр.
- Огурец – 100 гр.
- Лук зеленый – 3 пера
- Майонез – 100 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Вынимаем крабовые палочки из оболочки, мелко нарезаем.
Шаг 2. Измельчаем свежий огурец.
Шаг 3. Отправляем ингредиенты в салатник и следом высыпаем кукурузу, рассол предварительно сливаем.
Шаг 4. Также кубиками среднего размера режем отварные яйца и аппетитную колбасу.
Шаг 5. Смешиваем все компоненты и солим по вкусу.
Шаг 6. Заправляем салат майонезом.
Шаг 7. Сервируем и при наличии времени убираем на полку холодильника для пропитки. Приятного аппетита!
Салат с крабовыми палочками, кукурузой и корейской морковью
Салат с крабовыми палочками, кукурузой и корейской морковью – это восточная интерпретация классического блюда, которое знакомо каждому из нас еще с детства. Хрустящая морковь по-корейски придает салату оригинальный вкус и пикантность, которая обязательно придется по вкусу всем любителям остренького.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Палочки крабовые – 200 гр.
- Морковь по-корейски – 200 гр.
- Яйцо отварное – 3 шт.
- Кукуруза консервированная – 180 гр.
- Майонез – 3 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Зелень – по вкусу.
- Чеснок – по желанию.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Пикантную морковь режем на полоски покороче.
Шаг 2. Кукурузу откидываем на сито и подсушиваем, высыпаем к морковке.
Шаг 3. Добавляем кубики крабовых палочек и яиц.
Шаг 4. Добавляем соль, чеснок по желанию, пропущенный через пресс и майонез – перемешиваем до равномерного распределения компонентов.
Шаг 5. Подаем к столу либо перекладываем в контейнер с крышкой и убираем в холодильную камеру настояться. Приятного аппетита!
Крабовый салат с кукурузой, яйцом, сыром и огурцом
Крабовый салат с кукурузой, яйцом, сыром и огурцом – это изысканное кушанье с насыщенным вкусом и разнообразными текстурами, которые подарят вам истинный гастрономический восторг. Сыр делает салат более сливочным и насыщенным, а яйца добавляют ему привычную сытость, характерную для классического рецепта.
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 1-2.
Ингредиенты:
- Сырок плавленый – 1 шт.
- Палочки крабовые – 100 гр.
- Кукуруза консервированная – 5-6 ст.л.
- Огурец свежий – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем продукты на стол.
Шаг 2. На мелкой терке натираем сыр и распределяем по дну плоской тарелки.
Шаг 3. Сверху выкладываем мелко нарезанные крабовые палочки и смазываем майонезом.
Шаг 4. Отвариваем, остужаем и очищаем яйцо, натираем поверх сурими и наносим сеточку из соуса.
Шаг 5. Огурец натираем на крупной терке, отжимаем и формируем следующий слой.
Шаг 6. Украшаем закуску зернами сладкой кукурузы и можем дегустировать. Приятного аппетита!
Салат с крабовыми палочками, кукурузой, яйцом, огурцом и капустой
Салат с крабовыми палочками, кукурузой, яйцом, огурцом и капустой – это легкое и нежное блюдо с приятной хрустящей текстурой, которая порадует ваши вкусовые рецепторы. Капуста придает салату свежесть, а кукуруза и крабовые палочки делают его более сытным и насыщенным.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Капуста – 200 гр.
- Палочки крабовые – 150 гр.
- Кукуруза консервированная – 100 гр.
- Огурец – 150 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Тонкими полосками шинкуем капусту и высыпаем в салатник.
Шаг 2. Следом отправляем брусочки свежего огурца.
Шаг 3. Добавляем кубики отварного яйца.
Шаг 4. И кусочки сурими.
Шаг 5. Дополняем салат сладкой кукурузой, солим и перчим.
Шаг 6. Поливаем майонезом и активно перемешиваем, украшаем зеленью и приступаем к снятию пробы. Готовьте и получайте удовольствие!
Крабовый салат с кукурузой, яйцом и огурцом без риса
Крабовый салат с кукурузой, яйцом и огурцом без риса – это легкая и диетическая версия популярного блюда. Отсутствие риса делает салат более легким и утонченным, а яйца и огурцы порадуют своим нежным вкусом и хрустящей текстурой.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 7 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Палочки крабовые – 250 гр.
- Кукуруза консервированная – 200 гр.
- Яйцо – 4 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Майонез – 4 ст.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса удаляем упаковку с крабовых палочек, вкрутую отвариваем яйца и очищаем от скорлупы, откидываем кукурузу на дуршлаг и даем время стечь.
Шаг 2. Мелко рубим свежий огурец.
Шаг 3. Кубиками такого же размера нарезаем сурими и вареные яйца.
Шаг 4. Соединяем подготовленные компоненты в сервировочном блюде, солим и поливаем майонезом.
Шаг 5. Хорошенько перемешиваем и наслаждаемся неимоверным вкусом. Приятного аппетита!