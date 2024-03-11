Классический салат крабовыми палочками, кукурузой, яйцом и огурцом – это простое и сытное блюдо, которое отлично подойдет как дополнение к основному приему пищи, будь-то обед или ужин. Такая закуска прекрасно сочетает в себе разнообразные ингредиенты: сурими, сладкие зерна кукурузы, сытные отварные яйца, свежие и похрустывающие огурцы и зелень, которые создают неповторимый вкус и аромат. Готовится такое кушанье очень быстро и легко, поэтому он станет незаменимым помощником в быстрых кулинарных зарисовках, когда за минимальный отрезок времени нужно не только сытно, но вкусно накормить всех членов семьи. Уделите на прочтение статьи несколько минут своего свободного времени, и вы, без сомнений, сможете с легкостью подобрать рецепт по своему вкусу.

Классический салат с крабовыми палочками, кукурузой, яйцом и огурцом

Классический салат с крабовыми палочками, кукурузой, огурцом и яйцом – это идеальное сочетание свежести и нежности. Сочные кусочки сурими изумительно гармонируют с хрустящей кукурузой и огурцом, а яйца придают блюду насыщенный вкус и сытость. Обязательно попробуйте, и вы не пожалеете!

Ингредиенты –+3 порц.

Крабовые палочки 250 гр.

Консервированная кукуруза 300 гр.

Яйцо куриное 3 шт.

Огурец 100 р.

Майонез по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый м

Шаги 30 мин.

Как приготовить салат с крабовыми палочками, кукурузой, яйцом и огурцом по классическому рецепту? Отвариваем и очищаем куриные яйца, сливаем рассол с кукурузы, ополаскиваем огурцы. Сурими извлекаем из упаковки и измельчаем. На небольшие кубики режем огурец. Мелко режем отварные яйца. Высыпаем нарезанные компоненты в глубокую емкость, также добавляем кукурузу. Поливаем майонезом, солим и перчим. Классический салат с крабовыми палочками, кукурузой, яйцом и огурцом готов! Раскладываем по порционным пиалам и подаем. Готовьте и получайте удовольствие!

Крабовый салат с кукурузой, яйцом, огурцом и рисом

Крабовый салат с кукурузой, яйцом, огурцом и рисом – это вариант с более плотным составом, благодаря отварной и рассыпчатой крупе. Нежные крабовые палочки и другие похрустывающие компоненты прекрасно дополняют и оттеняют вкус и аромат друг друга.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Кукуруза консервированная – 180 гр.

Палочки крабовые – 200 гр.

Рис – 1 ст.

Яйцо – 4 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Майонез – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца заливаем водой, доводим до кипения и варим в течение 10-12 минут. Перекладываем в ледяную воду и остужаем, затем очищаем.

Шаг 2. Мелко рубим крабовые палочки.

Шаг 3. Промытую до прозрачной воды крупу высыпаем в кипящую воду и томим на медленном огне до готовности, высыпаем на сито и даем время полностью остыть.

Шаг 4. Сливаем заливку из кукурузы, высыпаем зерна к сурими.

Шаг 5. Полукольцами нарезаем свежий огурец.

Шаг 6. В основной состав отправляем кубики яиц и огурца, а также остывший рис.

Шаг 7. Заправляем майонезом и солим, перемешиваем и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Салат с крабовыми палочками, кукурузой, яйцом, огурцом и пекинской капустой

Салат с крабовыми палочками, кукурузой, яйцом, огурцом и пекинской капустой – это свежий и ароматный вариант аппетитной закуски с добавлением сочной капусты. Кукуруза придает блюду сладковатый оттенок, а пекинская капуста обогащает его питательными веществами.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 200 гр.

Палочки крабовые – 200 гр.

Кукуруза консервированная – 340 гр.

Яйцо – 5 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем яйца вкрутую и остужаем, извлекаем сурими из упаковки.

Шаг 2. Тонкой соломкой шинкуем капусту и высыпаем в емкость, удобную для смешивания ингредиентов.

Шаг 3. Кукурузу откидываем на дуршлаг и даем стечь, после отправляем к пекинке.

Шаг 4. Добавляем кубики свежего огурца и крабовых палочек.

Шаг 5. Измельчаем яйца и перекладываем в основной состав.

Шаг 6. Поливаем компоненты майонезом и слегка солим.

Шаг 7. Тщательно перемешав, приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Крабовый салат с кукурузой, огурцом, яйцом и колбасой

Крабовый салат с кукурузой, огурцом, яйцом и колбасой – это необычное и весьма интересное сочетание морского и мясного вкусов. Ароматная колбаса добавляет блюду насыщенность, а яйца и огурцы делают его более сочным и красочным. И если ранее вы не пробовали ничего подобного, то обязательно обратите внимание на этот рецепт!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 100 гр.

Колбаса полукопченая – 100 гр.

Кукуруза консервированная – 100 гр.

Огурец – 100 гр.

Лук зеленый – 3 пера

Майонез – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вынимаем крабовые палочки из оболочки, мелко нарезаем.

Шаг 2. Измельчаем свежий огурец.

Шаг 3. Отправляем ингредиенты в салатник и следом высыпаем кукурузу, рассол предварительно сливаем.

Шаг 4. Также кубиками среднего размера режем отварные яйца и аппетитную колбасу.

Шаг 5. Смешиваем все компоненты и солим по вкусу.

Шаг 6. Заправляем салат майонезом.

Шаг 7. Сервируем и при наличии времени убираем на полку холодильника для пропитки. Приятного аппетита!

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и корейской морковью

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и корейской морковью – это восточная интерпретация классического блюда, которое знакомо каждому из нас еще с детства. Хрустящая морковь по-корейски придает салату оригинальный вкус и пикантность, которая обязательно придется по вкусу всем любителям остренького.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 200 гр.

Морковь по-корейски – 200 гр.

Яйцо отварное – 3 шт.

Кукуруза консервированная – 180 гр.

Майонез – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Зелень – по вкусу.

Чеснок – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пикантную морковь режем на полоски покороче.

Шаг 2. Кукурузу откидываем на сито и подсушиваем, высыпаем к морковке.

Шаг 3. Добавляем кубики крабовых палочек и яиц.

Шаг 4. Добавляем соль, чеснок по желанию, пропущенный через пресс и майонез – перемешиваем до равномерного распределения компонентов.

Шаг 5. Подаем к столу либо перекладываем в контейнер с крышкой и убираем в холодильную камеру настояться. Приятного аппетита!

Крабовый салат с кукурузой, яйцом, сыром и огурцом

Крабовый салат с кукурузой, яйцом, сыром и огурцом – это изысканное кушанье с насыщенным вкусом и разнообразными текстурами, которые подарят вам истинный гастрономический восторг. Сыр делает салат более сливочным и насыщенным, а яйца добавляют ему привычную сытость, характерную для классического рецепта.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

Сырок плавленый – 1 шт.

Палочки крабовые – 100 гр.

Кукуруза консервированная – 5-6 ст.л.

Огурец свежий – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем продукты на стол.

Шаг 2. На мелкой терке натираем сыр и распределяем по дну плоской тарелки.

Шаг 3. Сверху выкладываем мелко нарезанные крабовые палочки и смазываем майонезом.

Шаг 4. Отвариваем, остужаем и очищаем яйцо, натираем поверх сурими и наносим сеточку из соуса.

Шаг 5. Огурец натираем на крупной терке, отжимаем и формируем следующий слой.

Шаг 6. Украшаем закуску зернами сладкой кукурузы и можем дегустировать. Приятного аппетита!

Салат с крабовыми палочками, кукурузой, яйцом, огурцом и капустой

Салат с крабовыми палочками, кукурузой, яйцом, огурцом и капустой – это легкое и нежное блюдо с приятной хрустящей текстурой, которая порадует ваши вкусовые рецепторы. Капуста придает салату свежесть, а кукуруза и крабовые палочки делают его более сытным и насыщенным.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Капуста – 200 гр.

Палочки крабовые – 150 гр.

Кукуруза консервированная – 100 гр.

Огурец – 150 гр.

Яйцо – 1 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тонкими полосками шинкуем капусту и высыпаем в салатник.

Шаг 2. Следом отправляем брусочки свежего огурца.

Шаг 3. Добавляем кубики отварного яйца.

Шаг 4. И кусочки сурими.

Шаг 5. Дополняем салат сладкой кукурузой, солим и перчим.

Шаг 6. Поливаем майонезом и активно перемешиваем, украшаем зеленью и приступаем к снятию пробы. Готовьте и получайте удовольствие!

Крабовый салат с кукурузой, яйцом и огурцом без риса

Крабовый салат с кукурузой, яйцом и огурцом без риса – это легкая и диетическая версия популярного блюда. Отсутствие риса делает салат более легким и утонченным, а яйца и огурцы порадуют своим нежным вкусом и хрустящей текстурой.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 250 гр.

Кукуруза консервированная – 200 гр.

Яйцо – 4 шт.

Огурец – 1 шт.

Майонез – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса удаляем упаковку с крабовых палочек, вкрутую отвариваем яйца и очищаем от скорлупы, откидываем кукурузу на дуршлаг и даем время стечь.

Шаг 2. Мелко рубим свежий огурец.

Шаг 3. Кубиками такого же размера нарезаем сурими и вареные яйца.

Шаг 4. Соединяем подготовленные компоненты в сервировочном блюде, солим и поливаем майонезом.

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем и наслаждаемся неимоверным вкусом. Приятного аппетита!