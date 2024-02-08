«Любимый муж». Яркий, сочный и сытный салат на праздничный стол: гости от него будут в восторге

Приготовление салатов у многих отнимает весьма мало времени, поэтому этот вид блюда самый излюбленный для праздников. Но, не всегда салаты получаются в итоге вкусными. В чем заключается загвоздка?
Дело в том, что для приготовления вкусного салата, надо придерживаться некоторых правил.
Например, готовить овощи стоит в мундире. Так они сохраняют больше вкусовых качеств. После варки и жарки нельзя сразу нарезать и смешивать компоненты в салате. Это приведет к дисбалансу холодных и горячих продуктов, получится каша.
Придерживаясь этого минимума правил можно приготовить отменный салат. Покажем, как сделать салат “Любимый муж”.
Ингредиенты для салата “Любимый муж”:
- Шампиньоны — 300 г;
- Растительное масло — 1 ст.л.;
- Лук — 1 шт.;
- Яйца вареные — 3 шт.;
- Сыр — 100 г;
- Копченая куриная грудка — 250 г;
- Помидоры — 2 шт.;
- Майонез — ст.л.;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление салата “Любимый муж”:
Нарезаем очищенные грибы на маленькие кубики. Аналогично режем лук. В сковороде на растительном масле обжариваем грибы с луком до уменьшения шампиньонов в размере.
В кулинарное кольцо выкладываем жаренные грибы с луком, заранее дно смазываем майонезом. Натираем вареные яйца на крупной терке. Смазываем грибной слой майонезом, посыпаем его яичным.
Натираем в яичный слой на мелкой терке зубчик чеснока, смазываем майонезом поверхность. Натираем на мелкой терке сыр, выкладываем на яичный слой.
Смазываем сырный слой майонезом. Нарезаем мелким кубиком копченую курицу и кладем на сырный слой, обрабатываем майонезом.
Нарезаем маленьким кубиком помидоры, кладем на слой из курицы. Создаем на слое помидор сеточку из майонеза.
Украсить салат можно зеленым луком и укропом.
Получается отменный слоеный салат для праздника.