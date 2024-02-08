«Любимый муж». Яркий, сочный и сытный салат на праздничный стол: гости от него будут в восторге

Приготовление салатов у многих отнимает весьма мало времени, поэтому этот вид блюда самый излюбленный для праздников. Но, не всегда салаты получаются в итоге вкусными. В чем заключается загвоздка?

Дело в том, что для приготовления вкусного салата, надо придерживаться некоторых правил.

Например, готовить овощи стоит в мундире. Так они сохраняют больше вкусовых качеств. После варки и жарки нельзя сразу нарезать и смешивать компоненты в салате. Это приведет к дисбалансу холодных и горячих продуктов, получится каша.

Придерживаясь этого минимума правил можно приготовить отменный салат. Покажем, как сделать салат “Любимый муж”.

Ингредиенты для салата “Любимый муж”:

Шампиньоны — 300 г;

Растительное масло — 1 ст.л.;

Лук — 1 шт.;

Яйца вареные — 3 шт.;

Сыр — 100 г;

Копченая куриная грудка — 250 г;

Помидоры — 2 шт.;

Майонез — ст.л.;

Чеснок — 1 зубчик;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление салата “Любимый муж”:

Нарезаем очищенные грибы на маленькие кубики. Аналогично режем лук. В сковороде на растительном масле обжариваем грибы с луком до уменьшения шампиньонов в размере.

В кулинарное кольцо выкладываем жаренные грибы с луком, заранее дно смазываем майонезом. Натираем вареные яйца на крупной терке. Смазываем грибной слой майонезом, посыпаем его яичным.

Натираем в яичный слой на мелкой терке зубчик чеснока, смазываем майонезом поверхность. Натираем на мелкой терке сыр, выкладываем на яичный слой.

Смазываем сырный слой майонезом. Нарезаем мелким кубиком копченую курицу и кладем на сырный слой, обрабатываем майонезом.

Нарезаем маленьким кубиком помидоры, кладем на слой из курицы. Создаем на слое помидор сеточку из майонеза.

Украсить салат можно зеленым луком и укропом.

Получается отменный слоеный салат для праздника.