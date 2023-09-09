Яблочный пирог без масла: всего 15 минут подготовки, а через час волшебный результат

Мягкий и ароматный яблочный пирог – это десерт, который больше всего позволит вам вспомнить свое детство. А еще при его приготовлении можно обойтись без масла.

В этой версии яблочного пирога от кондитеров сайта Cucchiaio предлагается использовать коричневый сахар. Этот рецепт очень простой, ему не нужно масло, приготовление к выпеканию займет всего 15 минут. Этот рецепт подходит для людей с непереносимостью лактозы, но вкус понравится всем. Для этого рецепта выберите слегка водянистый сорт яблок, идеально подходящий для приготовления в духовке.

Яблочный пирог без масла

Ингредиенты на 6-8 порций:

350 г муки;

3 яйца комнатной температуры;

200 г цельного тростникового сахара;

5 яблок;

1 лимон;

1 пакетик разрыхлителя;

1 чайная ложка порошка корицы;

80 мл растительного масла (в идеале кукурузного);

130 мл воды;

сахарная пудра для украшения.

Чтобы приготовить яблочный пирог без масла, начните очищать 3 яблока и нарезать их кусочками. Сбрызните их лимонным соком, чтобы избежать окисления. Соберите сахар в большую миску и залейте яйца. Перемешайте все электрическим миксером до получения набухшей и пенистой массы, а затем медленно добавляйте предварительно смешанные растительное масло и воду, продолжая перемешивать.

Затем добавьте просеянную муку и разрыхлитель и перемешайте ручным или электрическим венчиком. Добавьте кубики яблок и корицу и перемешайте их с тестом лопаткой медленными движениями снизу вверх. Как вариант, при желании можно заменить корицу мелко натертой цедрой лимона.

Переложите смесь в разъемную форму диаметром 21-22 см, застеленную пергаментной бумагой. Тщательно вымойте оставшееся яблоко и нарежьте его очень тонкими ломтиками с помощью мандолины. Затем разложите их на поверхности торта, образуя концентрические круги, слегка перекрывая друг друга. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180° градусов около часа или во всяком случае до полной готовности: вставьте в корж зубочистку, она должна выйти сухой и чистой.

Достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть, прежде чем вынимать его из формы и переносить на решетку. Когда он полностью остынет, посыпьте яблочный пирог без масла сахарной пудрой и подавайте.

А вот еще один прекрасный десерт: самый мягкий и простой йогуртовый десерт с ягодами.