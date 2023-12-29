Стакан кефира и 1 яйцо. Готовлю за 30 минут целую гору вкуснятины к чаю

Оладьи — это хороший вариант завтрака, так как они подходят буквально любому человеку. Дополнительно к оладьям можно добавить сметану, мед, сгущенное молоко. Так мы добавляем оладьям новый вкус, превращаем блюдо в десерт.

Универсальность оладий доказана достаточно давно, еще в X веке. Именно тогда, по историческим сводкам, начали готовить полноценные оладьи. До этого времени люди не разделяли понятие оладий и блинов. Не существовало даже общего рецепта оладий вплоть до XIX века. Это ценное блюдо стали воспринимать как вкусный завтрак и перекус лишь в начале XX века.

Приготовим пышные оладьи дома.

Ингредиенты для оладий:

Кефир — 180 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Сахар — 3 ст.л.;

Масло растительное — 2 ст.л.;

Сода — ½ ч.л.;

Мука — 350 г.

Приготовление оладий:

В миску с кефиром разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахарный песок, вливаем растительное масло, перемешиваем. Добавляем в кефир соду, перемешиваем. Сода должна вступить в реакцию с кефиром.

Высыпаем в кефир муку, замешиваем тесто. Полученное эластичное тесто оставляем на 20 минут в тепле под пленкой.

Раскатываем тесто в пласт толщиной 2-3 мм. Сворачиваем пласт в рулет, нарезаем на небольшие рулеты толщиной около см.

В сковороде на 200 мл растительного масла обжариваем данные оладьи с обеих сторон до золотистого цвета на медленном огне.

Получаются простые оладьи по новому рецепту.

Они заменят обычные оладьи, которые не всегда получаются пышными.