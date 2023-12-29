Стакан кефира и 1 яйцо. Готовлю за 30 минут целую гору вкуснятины к чаю

Оладьи — это хороший вариант завтрака, так как они подходят буквально любому человеку. Дополнительно к оладьям можно добавить сметану, мед, сгущенное молоко. Так мы добавляем оладьям новый вкус, превращаем блюдо в десерт.
Универсальность оладий доказана достаточно давно, еще в X веке. Именно тогда, по историческим сводкам, начали готовить полноценные оладьи. До этого времени люди не разделяли понятие оладий и блинов. Не существовало даже общего рецепта оладий вплоть до XIX века. Это ценное блюдо стали воспринимать как вкусный завтрак и перекус лишь в начале XX века.
Приготовим пышные оладьи дома.
Ингредиенты для оладий:
- Кефир — 180 мл;
- Яйцо — 1 шт.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сахар — 3 ст.л.;
- Масло растительное — 2 ст.л.;
- Сода — ½ ч.л.;
- Мука — 350 г.
Приготовление оладий:
В миску с кефиром разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахарный песок, вливаем растительное масло, перемешиваем. Добавляем в кефир соду, перемешиваем. Сода должна вступить в реакцию с кефиром.
Высыпаем в кефир муку, замешиваем тесто. Полученное эластичное тесто оставляем на 20 минут в тепле под пленкой.
Раскатываем тесто в пласт толщиной 2-3 мм. Сворачиваем пласт в рулет, нарезаем на небольшие рулеты толщиной около см.
В сковороде на 200 мл растительного масла обжариваем данные оладьи с обеих сторон до золотистого цвета на медленном огне.
Получаются простые оладьи по новому рецепту.
Они заменят обычные оладьи, которые не всегда получаются пышными.