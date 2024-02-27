Яблочный пирог: рецепт лакомства из лаваша

Вкуснейший рецепт из лаваша с творогом и яблоками в карамельном соусе. Десерт очень прост в приготовлении.

Лаваш с творогом и яблоками в карамельном соусе – это простой способ приготовить пирог без замеса теста. Лучше использовать кисло-сладкие яблоки с плотной мякотью. Тогда десерт получится вкуснее. Но если таких яблок нет, можно использовать любые, регулируя при этом количество сахара. Также в начинку можно добавить немного лимонного сока и цедры, которая придаст аромат. Рецептом поделились на сайте Kamelena.

Яблочный пирог из лаваша

Ингредиенты:

Для основы:

200 г лаваша.

Для творожной начинки:

400 г творога;

50 г сахара;

1 яйцо;

1 ч. л. ванильного сахара.

Для яблочной начинки:

3 яблока;

50 г сахара;

50 г сливочного масла;

цедра половины лимона;

сок половины лимона;

щепотка соли.

Яблоки почистите, порежьте очень мелкими кубиками. Полейте лимонным соком и натрите цедру, стараясь натирать только желтую часть кожуры, иначе будет горчить.

Приготовьте карамель. На сковороде растопите сливочное масло, насыпьте равномерным слоем сахар. На среднем огне доведите сахар до светлого коричневого цвета. Добавьте яблоки и перемешайте.

Тушите под крышкой примерно 5-7 минут до полуготовности. И оставьте остывать. Готовьте творожную начинку.

Творог, сахар, яйцо и ванильный сахар измельчите блендером. У вас должна получиться гладкая творожная масса.

Разверните лаваш и равномерно намажьте половину творожной начинки. Заверните в плотный рулет, начиная с короткой стороны.

Порежьте на кусочки. То же самое сделайте со вторым листом лаваша.

Положите в форму яблоки вместе с карамелью и разровняйте. Форма должна быть небольшой, чтобы рулеты были плотно друг к другу.

Сверху поставьте рулеты из лаваша с творогом.

Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 20-30 минут.

Готовое блюдо достаньте из духовки, приложите сверху большую тарелку, и переверните. Подавать яблочный пирог с лавашем можно как горячим, так и холодным.

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