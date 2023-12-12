Выйдет в разы вкуснее: как приготовить идеальное тесто для вареников

Вареники – не просто блюдо, это своеобразный код украинской нации и рождественских праздников, в частности. Невозможно представить Святой ужин без глиняной тарелки с горячими варениками.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Традиционно вареники на праздники готовят из вкусных ингредиентов, таких как картофель, тушеная капуста, грибы. Однако одним из важнейших процессов приготовления является формирование идеального теста.

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Рецепт теста для вареников

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Особый вкус украинской кухни / Фото pexels

Ингредиенты:

– 500 грамм муки;

– 200 миллилитров горячей воды;

– щепотка соли.

Приготовление:

Просейте муку вместе с солью и высыпьте ее в большую миску. Налейте половину воды. Энергично замесите тесто. Постепенно добавьте оставшуюся воду и продолжайте месить тесто. Оно должно быть гибким и легко сниматься с вашей руки. Вымешанное тесто выложите в миску, накройте салфеткой и поставьте в теплое место на 10 минут. Положите тесто на стол и тонко раскатайте. Вырежьте кружочки стаканом. На каждый кружочек выложите порцию начинки и слепите вареники. Варите порциями в подсоленной кипящей воде. Выньте шумовкой. Подавайте горячими с разными добавками в зависимости от вкуса начинки.

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