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Выпивал стакан за стаканом: как приготовить самый любимый напиток Тараса Шевченко

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Выпивал стакан за стаканом: как приготовить самый любимый напиток Тараса Шевченко

Тарас Шевченко больше всего любил чай, особенно с ромом. Этот напиток поэт по-настоящему оценил в ссылке, после чего пил до конца жизни.

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Об этой его страсти писали в своих дневниках друзья и коллеги Шевченко.

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Долгие вечера просиживали мы летом на Крещатике в саду, за чаем. Бесконечные велись между нами разговоры и споры. Шевченко выпивал стакан за стаканом со словами: «А всыпьте, будьте добры, еще чаю!»
– вспоминал Николай Костомаров о своих встречах с Шевченко в Киеве в 1846 году.

Вспоминал историк и то, что Шевченко выпивал «десяток стаканов чая с добавлением рома», но Костомаров лишь раз встретил поэта по-настоящему пьяным.

Как приготовить чай с ромом

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 1 чайная ложка черного чая;
– 150 миллилитров кипятка;
– 30 миллилитров рома;
– мед по вкусу;
– палочка корицы.

Выпивал стакан за стаканом: как приготовить самый любимый напиток Тараса Шевченко

Чай с ромом имеет незабываемый вкус / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Заварите чай в чашке или стакане для горячих напитков.
  2. Добавьте ром и мед по вкусу.
  3. Положите палочку корицы. Подавайте горячим.

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