ГлавнаяРецептыВыпивал стакан за стаканом: как приготовить самый любимый напиток Тараса Шевченко Выпивал стакан за стаканом: как приготовить самый любимый напиток Тараса Шевченко На чтение: 1 минута Тарас Шевченко больше всего любил чай, особенно с ромом. Этот напиток поэт по-настоящему оценил в ссылке, после чего пил до конца жизни. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Об этой его страсти писали в своих дневниках друзья и коллеги Шевченко. Будет вкусно Лизаветин борщ: приготовьте любимое первое блюдо Леси Украинки Долгие вечера просиживали мы летом на Крещатике в саду, за чаем. Бесконечные велись между нами разговоры и споры. Шевченко выпивал стакан за стаканом со словами: «А всыпьте, будьте добры, еще чаю!» – вспоминал Николай Костомаров о своих встречах с Шевченко в Киеве в 1846 году. Вспоминал историк и то, что Шевченко выпивал «десяток стаканов чая с добавлением рома», но Костомаров лишь раз встретил поэта по-настоящему пьяным. Как приготовить чай с ромом Время: 10 минут Порций: 1 Ингредиенты: – 1 чайная ложка черного чая; – 150 миллилитров кипятка; – 30 миллилитров рома; – мед по вкусу; – палочка корицы. Чай с ромом имеет незабываемый вкус / Фото unsplash Приготовление: Заварите чай в чашке или стакане для горячих напитков. Добавьте ром и мед по вкусу. Положите палочку корицы. Подавайте горячим. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить идеальные шоколадные маффины с вишнями. Поделитесь с друзьями