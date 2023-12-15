Рецепт: Жареные грибы — Из замороженных лесных грибов

Ингредиенты:

грибы лесные замороженные — 1 кг;

лук репчатый — 1 шт.;

соль — по вкусу;

сметана 15% — 3 ст. ложки;

масло растительное для обжарки — 1 ст. ложка;

картофель отваренный — 0,5 кг;

зелень — по вкусу

Способ приготовления: Осенью съесть все собранные в лесу грибы невозможно, поэтому приходится их перерабатывать: солить, мариновать, сушить и замораживать.

Замораживаем мы грибы в контейнерах и в полиэтиленовых пакетах после легкой обжарки на сковороде, с маслом. Поэтому наши грибы после разморозки уже не требуют добавления масла для обжарки, ну или можно добавить его совсем немного.

Итак, достаем из морозилки пакет с грибами.

Грибы размораживать не будем, сразу бросим на сковородку. Можно на сковороду предварительно добавить немного масла или воды.

Пока грибы прогреваются и превращаются из замороженного пласта во что-то съедобное, чистим и ставим варить картошку, а также режем лук.

Грибы разморозились на горячей сковороде, добавляем в них нарезанный лук. Перемешиваем. Продолжаем жарить.

После добавления лука жарим грибы примерно 20 минут. Не забываем помешивать. Добавляем в них сметану, перемешиваем равномерно, и снова продолжаем уже не жарить, а, скорее, тушить, около 10 минут.

Вот так выглядят уже готовые грибы.

Осталось слить воду с уже готовой картошки и накладывать горячие, ароматные грибы и картофель на тарелки. Сверху можно добавить ложку сметаны. Переделав известную поговорку, скажем — грибы сметаной не испортишь ))

К жареным грибам с картофелем можно подать свежую зелень, свежие огурцы и помидоры, салат из свежей или квашеной капусты.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.