Яйца по-шотландски: рецепт блюда из пасхальных крашанок

Такие яйца просто приготовить. И они идеально подойдут для Пасхальной недели, когда остается много сваренных вкрутую яиц.

Яйца по-шотландски – это классическое британское блюдо. И его можно приготовить заранее. Особенно эффектно яйца по-шотландски выглядят в разрезанном виде. И для этого блюда можно использовать те самые крашанки, который остались после Пасхи и вы уже не знаете, что с ними приготовить. Рецептом поделились на сайте Vseosvita.

Яйца по-шотландски

Ингредиенты:

сваренные вкрутую яйца – 6 шт;

свиной фарш – 500 г;

яйца – 2 шт;

нарезанная петрушка – 1 ст. л.;

тертая лимонная цедра – 1 ч. л.;

по щепотке сухого тимьяна, молотого кориандра, тертого мускатного ореха;

пшеничная мука – 2 ст. л.;

панировочные сухари – 1 ст. л.;

растительное масло – 2 ст. л.;

соль, перец.

Добавьте в свиной фарш сырое яйцо. Добавьте петрушку, цедру, тимьян, кориандр, мускатный орех. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Духовку разогрейте до 200 градусов и смажьте противень маслом. В разные тарелки всыпьте муку и панировочные сухари. Оставшееся сырое яйцо взбейте в мисочке.

Свиной фарш разделите на 6 равных частей и в каждую порцию заверните одно очищенное вареное яйцо.

Яйца в фарше обваляйте сначала в муке, затем в яйце, потом в панировочных сухарях. Выложите на подготовленный противень и запекайте по 10–15 минут с каждой стороны. Дайте постоять в выключенной духовке около пяти минут и подавайте. Можно приготовить яйца по-шотландски и во фритюре. А вместо свиного фарша использовать говяжий, или смесь говяжьего и свиного фарша. И в фарш можно добавить ту смесь специй, что вам нравится, например, хлопья перца чили, или мелко нарезанный чеснок.

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