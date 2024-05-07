Ваши друзья будут в восторге: как приготовить кабачки на мангале

Кабачки прекрасно подходят к шашлыку или колбаскам. Попробуйте приготовить их на мангале по этому рецепту.

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Кабачки на гриле получаются очень нежными и сочными. Дым придаст им невероятный аромат.

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Рецепты кабачков на гриле

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 молодые кабачки;

– 1 острый стручковый перец;

– сок из половины лимона;

– 5 столовых ложек оливкового масла;

– 2 столовые ложки мятных листьев;

– морская соль по вкусу.

Такие кабачки прекрасно подходят к мясу / Фото Unsplash

Приготовление:

Молодые кабачки нарежьте вдоль на широкие полоски. Быстро обжарьте с двух сторон на гриле – буквально по несколько минут на сторону. Из лимонного сока, оливкового масла и соли сделайте заправку. Мелко нарубите стручок острого перца. Выложите жареные кабачки на большую тарелку, присыпьте их мятными листьями и нарубленным острым перцем. Обильно заправьте смесью лимонного сока и оливкового масла, после чего сразу подавайте к столу.

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