ГлавнаяРецептыВаши друзья будут в восторге: как приготовить кабачки на мангале Ваши друзья будут в восторге: как приготовить кабачки на мангале На чтение: 1 минута Кабачки прекрасно подходят к шашлыку или колбаскам. Попробуйте приготовить их на мангале по этому рецепту. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кабачки на гриле получаются очень нежными и сочными. Дым придаст им невероятный аромат. Стоит попробовать Его обожают все: рецепт идеального греческого салата Рецепты кабачков на гриле Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 молодые кабачки; – 1 острый стручковый перец; – сок из половины лимона; – 5 столовых ложек оливкового масла; – 2 столовые ложки мятных листьев; – морская соль по вкусу. Такие кабачки прекрасно подходят к мясу / Фото Unsplash Приготовление: Молодые кабачки нарежьте вдоль на широкие полоски. Быстро обжарьте с двух сторон на гриле – буквально по несколько минут на сторону. Из лимонного сока, оливкового масла и соли сделайте заправку. Мелко нарубите стручок острого перца. Выложите жареные кабачки на большую тарелку, присыпьте их мятными листьями и нарубленным острым перцем. Обильно заправьте смесью лимонного сока и оливкового масла, после чего сразу подавайте к столу. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный соус дзадзики. Поделитесь с друзьями