Описание приготовления:

Если процесс приготовления салата "Селедка под шубой" кажется вам слишком утомительным, тогда очень рекомендую приготовить фаршированные яйца по тем же вкусовым мотивам. Такая закуска готовится проще, быстрее и легче, а расходится среди гостей всегда на "ура!" и за считанные минуты!

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Свекла / Сельдь Блюдо: Закуски / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

Свекла 1 Штука (небольшого размера)

Сельдь малосольная 150 Грамм

Сыр плавленый 100 Грамм

Майонез 1 Ст. ложка

Яйцо куриное 5-6 Штук

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

157 ккал

Калорийность

12 г

Белки

9 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яйца с сельдью и свеклой на новогодний стол»

Подготовьте все ингредиенты. Яйца и свеклу заранее отварите. Свекла небольшого размера будет готова за 40 минут, яйцам понадобится около 10.

Почистите свеклу от кожуры, натрите ее на мелкой терке, переложите в глубокую миску, добавьте чеснок и плавленый сыр. Слейте масло с филе селедки, нарежьте филе ломтиками около 1 сантиметра толщиной.

Почистите яйца от скорлупы, разрежьте их вдоль на две части, выскоблите желток, добавьте его в миску к свекле. Посолите все и поперчите по вкусу, добавьте майонез, хорошенько разотрите вилкой до однородного состояния.

Переложите начинку в кулинарный мешок, половинки белка выложите на разделочную доску.

Отрежьте на кулинарном мешке носик, наполните белки начинкой, сверху выложите ломтик сельди.

Яйца с сельдью и свеклой на новогодний стол готовы! Приятных вам семейных праздников!