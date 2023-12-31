Описание приготовления:
Если процесс приготовления салата "Селедка под шубой" кажется вам слишком утомительным, тогда очень рекомендую приготовить фаршированные яйца по тем же вкусовым мотивам. Такая закуска готовится проще, быстрее и легче, а расходится среди гостей всегда на "ура!" и за считанные минуты!
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Свекла / Сельдь Блюдо: Закуски / Фаршированные
Состав / Ингредиенты:
- Свекла 1 Штука (небольшого размера)
- Сельдь малосольная 150 Грамм
- Сыр плавленый 100 Грамм
- Майонез 1 Ст. ложка
- Яйцо куриное 5-6 Штук
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 10
Калорийность
157 ккал
Калорийность
12 г
Белки
9 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Яйца с сельдью и свеклой на новогодний стол»
Подготовьте все ингредиенты. Яйца и свеклу заранее отварите. Свекла небольшого размера будет готова за 40 минут, яйцам понадобится около 10.
Почистите свеклу от кожуры, натрите ее на мелкой терке, переложите в глубокую миску, добавьте чеснок и плавленый сыр. Слейте масло с филе селедки, нарежьте филе ломтиками около 1 сантиметра толщиной.
Почистите яйца от скорлупы, разрежьте их вдоль на две части, выскоблите желток, добавьте его в миску к свекле. Посолите все и поперчите по вкусу, добавьте майонез, хорошенько разотрите вилкой до однородного состояния.
Переложите начинку в кулинарный мешок, половинки белка выложите на разделочную доску.
Отрежьте на кулинарном мешке носик, наполните белки начинкой, сверху выложите ломтик сельди.
Яйца с сельдью и свеклой на новогодний стол готовы! Приятных вам семейных праздников!