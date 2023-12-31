Нужно ли мыть мандарины: будете удивлены ответом

Мандарины с их уникальным ароматом и сладким вкусом всегда становятся неотделимой частью зимних праздников. Но как их правильно употреблять знают далеко не все.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Мандарины – не только символ зимних праздников, но и настоящий источник свежести и сладости. Возникает вопрос: нужно мыть мандарины перед тем, как наслаждаться их ароматом и вкусом?

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С точки зрения аромата и вкуса

Мытье мандаринов может повлиять на их аромат и вкус. Кожица цитрусовых содержит эфирные масла, которые придают фруктам характерный аромат. Мытье может смыть часть этих масел и лишить фруктов их вкуса.

Безопасность на первом месте

Однако, с точки зрения безопасности, мандарины, перед употреблением обязательно нужно мыть. Такую функцию нужно делать со всеми продуктами, которые могли длительно храниться на складах.