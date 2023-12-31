Нужно ли мыть мандарины: будете удивлены ответом

Невероятный фрукт / Фото unsplash
Когда к нам везут фрукты из дальних стран, их дополнительно возделывают, поэтому их лучше тщательно помыть. Иногда те же яблоки, которые приезжают из-за границы, также возделывают, и их нельзя отмыть даже горячей водой.
Мандарины любят дети, они будут брать фрукты со стола, руками чистить, на руках будут оставаться разные материалы, которыми обрабатывают фрукты,
– отмечает Лариса Баль-Прилипко, декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП).
Ответ на вопрос не является четким и является проблемой выбора. Если вы хотите избежать возможных примесей и пестицидов, то мытье мандаринов перед употреблением – это разумный шаг с точки зрения безопасности. С другой стороны, если вы хотите наслаждаться максимальным ароматом и вкусом, возможно вам захочется обойтись без этого этапа.
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