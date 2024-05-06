Яйца в мясной «шубе»: что приготовить из крашанок

После Пасхи обычно остается много вареных вкрутую яиц. И с ними можно приготовить множество вкусных блюд.

На Пасху принято красить яйца. И обычно крашанок получается очень много, особенно, если вы экперементировали с цветами и методами окраски. Много крутых яиц всухомятку, конечно, съесть сложно. Зато они могут стать важной частью великолепных блюд. Рецпетом поделились на shuba.life.

Мясной рулет с яйцами, или яйца в «шубе»

Ингредиенты:

филе куриных бедрышек (или готовый куриный фарш) – 1 кг;

вареные яйца – 4 шт;

яйцо – 1 шт;

сливки – 150 мл;

укроп – 1 ст. л.;

сухари – 3 ст. л.;

сладкий соус чили – 2 ст. л.;

свежемолотый черный перец, соль.

Нарежьте куриное филе и проверните через мясорубку. Также можно использовать готовый куриный фарш. Можно взять и фарш из индейки. Добавьте в фарш укроп, сырое яйцо, сливки и сухари, посолите, поперчите и хорошо вымешайте. Оставьте на 15 мин. Можно в фарш также добавить горчицу с зернышками, или очень мелко порезанный чеснок. Впрочем, добавить можно любые специи, которые вам нравятся.

Застелите прямоугольную форму для кекса размером 15х30 см пергаментом и выложите половину фарша. Поместите вареные очищенные яйца в центр, а затем оставшийся фарш. Разровняйте поверхность и смажьте соусом чили. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов и запекайте 45 мин.

Готовый рулет немного остудите и достаньте из формы. Подавайте горячим или полностью остывшим.

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