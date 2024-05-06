Раз, два – и готово: рецепт фантастического грибного паштета с хреном, который поразит всех

Приготовить вкусную намазку – всегда хорошая идея. Она подойдет и к завтраку, и к ужину. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Паштет из грибов точно понравится многим. Хрен добавит ему пикантности. Стоит попробовать Подойдет даже вчерашнее пюре: готовим фантастические картофельники с начинкой Паштет из грибов и хрена Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 250 граммов шампиньонов;

– 30 миллилитров оливкового масла;

– 1 зубчик чеснока;

– 20 граммов зелени;

– 60 граммов мягкого сыра;

– 30 граммов белого хрена;

– соль по вкусу. Приготовление: Грибы и зелень измельчите, а чеснок пропустите через пресс. Разогрейте масло на сковороде, обжарьте грибы с чесноком 5 минут и охладите. Смешайте грибы с сыром, зеленью и хреном. Посолите и измельчите блендером. Поставьте на несколько часов в холодильник и подавайте к столу. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный соус дзадзики.