ГлавнаяРецептыЯркая закуска к Новому году: простой секрет королевского шпинатного рулета с лососем Яркая закуска к Новому году: простой секрет королевского шпинатного рулета с лососем На чтение: 1 минута Яркий шпинатный рулет с лососем отлично дополнит ваш новогодний стол. Это блюдо уже успело стать любимым для многих. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Воздушный шпинатный бисквит отлично сочетается с нежным крем-сыром. Слабосоленый лосось лишь подчеркивает их интересный вкус. Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда Рецепт шпинатного рулета с лососем Время: 1 час Порций: 6 Ингредиенты: – 150 граммов свежего шпината; – 3 яйца; – щепотка соли; – 50 граммов муки; – 175 граммов крем-сыра; – 200 граммов слабосоленого лосося. Приготовление: Шпинат залейте крутым кипятком и через минуту слейте всю воду. Дайте остыть, добавьте яичные желтки и пробейте блендером до однородности. Добавьте просеянную муку и перемешайте. Белки с солью взбейте миксером до пиков и в три этапа введите в тесто, осторожно перемешивая лопаткой снизу вверх. Вылейте тесто на лист с пергаментом и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут. После охлаждения покройте слоем крем-сыра и лосося. Плотно заверните в рулет, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на несколько часов или на ночь. Ищете вкусные рецепты на Новый год? Просмотрите нашу специальную подборку оригинальных блюд к праздникам – вы точно найдете в ней что-нибудь для себя. Поделитесь с друзьями