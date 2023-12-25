Бантики из слоеного теста: удивительно протой рецепт вкуснейшей выпечки

При желании печенье можно посыпать сахаром или сахарной пудрой.

Если захотелось чего-то к чаю, но чтобы без вреда для фигуры и быстро готовилось, рекомендуем рецепт бантиков из слоеного теста. Этим очень простым рецептом поделились в кулинарноб блоге «Рецепты каждый день», и он не только очень прост, но и дает изумительный результат на выходе.

Бантики из слоеного теста

Ингредиенты:

слоеное тесто — 500 гр;

яйцо куриное — 2 шт;

сахар или сахарная пудра — по вкусу.

Способ приготовления:

Слоеное тесто, если оно из морозилки, необходимо разморозить. Раскатать его толщиной около двух миллиметров и вырезать прямоугольники с помощью ножа или соответствующей формы. Сформировать бантики, пережав прямоугольнички посередине.

Противень застелить бумагой для выпечки или немного смазать маслом. Выложить бантики. Смазать каждый из них взбитым яйцом. При желании печенье можно посыпать сахаром или сахарной пудрой.

Готовые бантики отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Выпекать их в течение 20 минут.

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