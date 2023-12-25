Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить котлеты из картофеля с перцем. По желанию котлеты можно обвалять в панировочных сухарях для хрустящей корочки. Также можно добавить в котлеты мелко порезанную зелень.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда / Котлеты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 500 Грамм
- Болгарский перец 1 Штука
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Мука 25 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки
- Острый молотый перец 1/4 Чайных ложки
- Белый перец молотый 1/4 Чайных ложки
- Масло растительное 30 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
77 ккал
Калорийность
2 г
Белки
0 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Котлеты из картофеля с перцем»
Подготовьте все ингредиенты.
Картофель очистите от кожуры, порежьте кубиками и отварите в кипящей подсоленной воде до мягкости.
Репчатый лук и болгарский перец нарежьте кубиками. Обжарьте в сковороде до мягкости и золотистого цвета.
Измельчите толкушкой вареный картофель до состояния пюре.
Добавьте жареный лук и болгарский перец в пюре. Посолите по вкусу и добавьте смесь молотых перцев, все перемешайте. Затем добавьте муку и еще раз перемешайте.
Сформируйте из получившейся массы котлетки, слегка обваляйте их в муке. Обжарьте котлеты в сковороде до золотистого цвета с двух сторон. Потребуется примерно по 4-5 минут на каждую сторону.
Котлеты из картофеля с перцем готовы, приятного вам аппетита!