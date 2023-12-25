Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить котлеты из картофеля с перцем. По желанию котлеты можно обвалять в панировочных сухарях для хрустящей корочки. Также можно добавить в котлеты мелко порезанную зелень.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда / Котлеты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Картофель 500 Грамм

Болгарский перец 1 Штука

Лук репчатый 1/2 Штуки

Мука 25 Грамм

Соль По вкусу

Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки

Острый молотый перец 1/4 Чайных ложки

Белый перец молотый 1/4 Чайных ложки

Масло растительное 30 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

77 ккал

Калорийность

2 г

Белки

0 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты из картофеля с перцем»

Подготовьте все ингредиенты.

Картофель очистите от кожуры, порежьте кубиками и отварите в кипящей подсоленной воде до мягкости.

Репчатый лук и болгарский перец нарежьте кубиками. Обжарьте в сковороде до мягкости и золотистого цвета.

Измельчите толкушкой вареный картофель до состояния пюре.

Добавьте жареный лук и болгарский перец в пюре. Посолите по вкусу и добавьте смесь молотых перцев, все перемешайте. Затем добавьте муку и еще раз перемешайте.

Сформируйте из получившейся массы котлетки, слегка обваляйте их в муке. Обжарьте котлеты в сковороде до золотистого цвета с двух сторон. Потребуется примерно по 4-5 минут на каждую сторону.

Котлеты из картофеля с перцем готовы, приятного вам аппетита!