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Язык говяжий отварной

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Язык говяжий отварной

Описание приготовления:

Предлагаю рецепт, в котором описано, как приготовить язык говяжий отварной. Это блюдо лучше всего подавать в качестве закуски в холодном виде, добавив другую мясную нарезку. Но, если вы хотите, то можно есть язык тёплым, как основное блюдо. Тогда на гарнир подайте лёгкое пюре или кашу.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Язык / Говяжий язык Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Язык говяжий 1 Штука
  • Репчатый лук 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Сельдерей корневой 1/4 Штуки
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Перец горошек черный 6 Штук
  • Перец душистый горошек 3 Штуки
  • Соль По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

23 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Язык говяжий отварной»

Язык говяжий отварной

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления отварного говяжьего языка.

Язык говяжий отварной

Замочите язык в холодной воде на 30 минут. Затем отскоблите с него кожу, промойте от грязи и жира. Новую воду прокипятите на медленном огне вместе с языком. Потом слейте воду и промойте кастрюлю. Доведите новую воду до кипения. Выложите в неё язык, добавьте репчатый лук, морковь и корень сельдерея.

Язык говяжий отварной

Влейте в кастрюлю холодную воду и варите все в течение 1,5-2 часов на медленном огне. Достаньте язык, опустите в холодную воду и очистите его от кожи.

Язык говяжий отварной

Бульон поставьте на небольшой огонь. Добавьте в него соль. Вновь опустите язык в бульон. Варите его на медленном огне ещё 15 минут. Снимите с огня и дайте ему полностью остыть в бульоне. После этого порежьте отварной язык и подавайте к столу.

Язык говяжий отварной

Приятного аппетита!

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