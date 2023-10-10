Описание приготовления:
Предлагаю рецепт, в котором описано, как приготовить язык говяжий отварной. Это блюдо лучше всего подавать в качестве закуски в холодном виде, добавив другую мясную нарезку. Но, если вы хотите, то можно есть язык тёплым, как основное блюдо. Тогда на гарнир подайте лёгкое пюре или кашу.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Язык / Говяжий язык Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Язык говяжий 1 Штука
- Репчатый лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Сельдерей корневой 1/4 Штуки
- Лавровый лист 1 Штука
- Перец горошек черный 6 Штук
- Перец душистый горошек 3 Штуки
- Соль По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
23 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Язык говяжий отварной»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления отварного говяжьего языка.
Замочите язык в холодной воде на 30 минут. Затем отскоблите с него кожу, промойте от грязи и жира. Новую воду прокипятите на медленном огне вместе с языком. Потом слейте воду и промойте кастрюлю. Доведите новую воду до кипения. Выложите в неё язык, добавьте репчатый лук, морковь и корень сельдерея.
Влейте в кастрюлю холодную воду и варите все в течение 1,5-2 часов на медленном огне. Достаньте язык, опустите в холодную воду и очистите его от кожи.
Бульон поставьте на небольшой огонь. Добавьте в него соль. Вновь опустите язык в бульон. Варите его на медленном огне ещё 15 минут. Снимите с огня и дайте ему полностью остыть в бульоне. После этого порежьте отварной язык и подавайте к столу.
Приятного аппетита!