Сладкое не при чем: врач напомнила, с чего начинается диабет и как его остановить

Врач-эндокринолог Ольга Котешкова напомнила, что тяга к сладкому не всегда провоцирует диабет. По словам эксперта, чтобы защититься от этой болезни, нужно пересмотреть не только пищевые привычки.

Избежать диабета можно — для этого нужно изменить образ жизни, отметила врач в беседе с изданием «Кубанские новости».

Самой распространенной причиной сахарного диабета II типа становится инсулинорезистентность. Эта патология возникает на фоне неправильного образа жизни: главными факторами медики называют отсутствие физической активности и зависимость от жиров и быстрых углеводов.

Это не значит, что сладкое неизменно приводит к развитию диабета. Если только речь не о сладких и одновременно жирных продуктах — такая еда легко спровоцирует инсулинорезистентность.

Если у человека присутствует лишний вес, то нужно снизить массу тела в неспешном темпе. Так чувствительность периферических тканей к инсулину снижается, а вместе с ней и риски развития эндокринного заболевания.

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