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Рецепт: Грибная икра — в мультиварке на зиму

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Рецепт: Грибная икра — в мультиварке на зиму

Ингредиенты:
грибы — 2 кг;
морковь — 2 шт;
лук репчатый — 2 шт;
перец болгарский — 1-2 шт;
чеснок — 3-4 зуб
Способ приготовления: Предлагаю вас простой способ приготовления икры из лесных грибов.

Итак, нам понадобятся любые лесные грибы.
Их надо замочить хотя бы на 10 часов меняя воду минимум два раза.

Затем отвариваем грибы полчаса. Снимаем пенку.

Рецепт: Грибная икра - в мультиварке на зиму

В икру пойдет морковь, лук, сладкий перец, чеснок. Вполне подойдут томаты или томатная паста.

Рецепт: Грибная икра - в мультиварке на зиму

Все чистим.

Рецепт: Грибная икра - в мультиварке на зиму

Лук нарезаем.

Рецепт: Грибная икра - в мультиварке на зиму

Перец нарезаем, а морковь натираем на терке.

Рецепт: Грибная икра - в мультиварке на зиму

Лук с чесноком обжариваем, отправляем сюда же перец и морковь.

Рецепт: Грибная икра - в мультиварке на зиму

Рецепт: Грибная икра - в мультиварке на зиму

Отправляем в мясорубку грибы и овощи.

Рецепт: Грибная икра - в мультиварке на зиму

Рецепт: Грибная икра - в мультиварке на зиму

Всю икру варим 30-40 минут.

Рецепт: Грибная икра - в мультиварке на зиму

Ну и закрываем банки. Банки стерилизуем, крышки также провариваем для стерилизации.

Рецепт: Грибная икра - в мультиварке на зиму

Рецепт: Грибная икра - в мультиварке на зиму

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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