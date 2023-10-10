Рецепт: Грибная икра — в мультиварке на зиму

Ингредиенты:

грибы — 2 кг;

морковь — 2 шт;

лук репчатый — 2 шт;

перец болгарский — 1-2 шт;

чеснок — 3-4 зуб

Способ приготовления: Предлагаю вас простой способ приготовления икры из лесных грибов.

Итак, нам понадобятся любые лесные грибы.

Их надо замочить хотя бы на 10 часов меняя воду минимум два раза.

Затем отвариваем грибы полчаса. Снимаем пенку.

В икру пойдет морковь, лук, сладкий перец, чеснок. Вполне подойдут томаты или томатная паста.

Все чистим.

Лук нарезаем.

Перец нарезаем, а морковь натираем на терке.

Лук с чесноком обжариваем, отправляем сюда же перец и морковь.

Отправляем в мясорубку грибы и овощи.

Всю икру варим 30-40 минут.

Ну и закрываем банки. Банки стерилизуем, крышки также провариваем для стерилизации.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.