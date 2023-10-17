Идеально к чаю: рецепт вкуснейшего кофейного торта

Этот торт идеально подойдет тем, кто любит десерты на основе кофе.
«Волшебный кофейный торт» — это десерт, который идеально подходит для тех, кто любит десерты на основе кофе. И главное, его очень просто готовить.
Чтобы приготовить этот торт, вам не понадобятся какие-либо специальные инструменты, все, что вам нужно, это электрический миксер для взбивания ингредиентов и несколько мисок. Рецептом поделились на сайте Sonia Peronaci.
Основа торта состоит из более темного и плотного слоя, за которым следует центральный слой, характеризующийся более светлым цветом и плотной консистенцией.
Когда торт будет готов, разрежьте его на квадраты и подавайте с порцией взбитых сливок или шариком сливочного мороженого.
Ингредиенты рассчитаны на форму для торта размером 20х25 см.
Кофейный торт
Ингредиенты:
- сливочное масло — 125 г;
- 4 яйца;
- сахарная пудра — 150 г;
- мука — 115 г;
- молоко — 380 г;
- эспрессо — 120 г;
- щепотка соли.
Чтобы приготовить волшебный кофейный торт, начните с того, что растопите сливочное масло и дайте ему остыть до комнатной температуры. Приготовьте кофе эспрессо.
Теперь отделите яичные белки от желтков и взбейте желтки в миске с сахаром. Продолжайте в течение 10 минут, чтобы получить легкую и пенистую смесь.
Затем добавьте растопленное сливочное масло комнатной температуры.
Теперь добавьте просеянную муку и хорошо перемешайте, перемешивая вручную снизу вверх.
Добавьте кофе в молоко комнатной температуры, а затем медленно влейте его в смесь, всегда хорошо перемешивая.
В другой миске взбейте яичные белки до устойчивых пиков.
Добавьте в смесь яичные белки и очень аккуратно перемешайте снизу вверх.
Выстелите форму бумагой для выпечки.
Готовьте в предварительно разогретой статической духовке при температуре 150° примерно 80 минут. После приготовления достаньте пирог из духовки и дайте ему полностью остыть сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике, накрыв пищевой пленкой: на это уйдет не менее двух часов.
Теперь, когда он готов, разверните его и нарежьте прямоугольными кусочками очнеь острым ножом. Все, что вам нужно сделать теперь, это посыпать свой волшебный кофейный торт сахарной пудрой и наслаждаться вкусом.
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