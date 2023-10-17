Идеально к чаю: рецепт вкуснейшего кофейного торта

Этот торт идеально подойдет тем, кто любит десерты на основе кофе.

«Волшебный кофейный торт» — это десерт, который идеально подходит для тех, кто любит десерты на основе кофе. И главное, его очень просто готовить.

Чтобы приготовить этот торт, вам не понадобятся какие-либо специальные инструменты, все, что вам нужно, это электрический миксер для взбивания ингредиентов и несколько мисок. Рецептом поделились на сайте Sonia Peronaci.

Основа торта состоит из более темного и плотного слоя, за которым следует центральный слой, характеризующийся более светлым цветом и плотной консистенцией.

Когда торт будет готов, разрежьте его на квадраты и подавайте с порцией взбитых сливок или шариком сливочного мороженого.

Ингредиенты рассчитаны на форму для торта размером 20х25 см.

Кофейный торт

Ингредиенты:

сливочное масло — 125 г;

4 яйца;

сахарная пудра — 150 г;

мука — 115 г;

молоко — 380 г;

эспрессо — 120 г;

щепотка соли.

Чтобы приготовить волшебный кофейный торт, начните с того, что растопите сливочное масло и дайте ему остыть до комнатной температуры. Приготовьте кофе эспрессо.

Теперь отделите яичные белки от желтков и взбейте желтки в миске с сахаром. Продолжайте в течение 10 минут, чтобы получить легкую и пенистую смесь.

Затем добавьте растопленное сливочное масло комнатной температуры.

Теперь добавьте просеянную муку и хорошо перемешайте, перемешивая вручную снизу вверх.

Добавьте кофе в молоко комнатной температуры, а затем медленно влейте его в смесь, всегда хорошо перемешивая.

В другой миске взбейте яичные белки до устойчивых пиков.

Добавьте в смесь яичные белки и очень аккуратно перемешайте снизу вверх.

Выстелите форму бумагой для выпечки.

Готовьте в предварительно разогретой статической духовке при температуре 150° примерно 80 минут. После приготовления достаньте пирог из духовки и дайте ему полностью остыть сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике, накрыв пищевой пленкой: на это уйдет не менее двух часов.

Теперь, когда он готов, разверните его и нарежьте прямоугольными кусочками очнеь острым ножом. Все, что вам нужно сделать теперь, это посыпать свой волшебный кофейный торт сахарной пудрой и наслаждаться вкусом.

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