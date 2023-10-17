Говяжья печень по-узбекски с овощами в казане

Каждый раз, как мы собираемся организовывать трапезу на природе с родителями или друзьями, в голову приходит один шашлык. Он уже настолько надоел, что, мне кажется, именно такое однообразие и стало причиной наших редких встреч с близкими. Муж, конечно, с моей мыслью не согласен, но пойти на эксперимент не прочь. Он уверен, что говяжья печень по-узбекски станет достойным конкурентом для шашлыка.

Вообще, печень люблю, будь то восхитительно нежный паштет, который намазываешь на слегка поджаренные гренки, или пикантный гуляш, который хоть на праздничный стол подавай. Этот продукт, как по мне, испортить трудно. Но чтобы приготовить из него действительно королевское блюдо, нужно обратиться к народным традициям восточных народов. Они знают толк в готовке говядины!

Говяжья печень по-узбекски: как приготовить и с чем подавать

Это блюдо вполне самостоятельно, и его можно назвать основным. Особенно если сделать большую порцию. Для его приготовления вам понадобится целая масса свежих овощей и зелени. Рекомендуем заручиться помощью родных в их обработке, чтобы быстрее справиться. Либо же сделайте заготовки заранее.

Ингредиенты

Говяжья печень1,6 кг Цукини0,8 кг Помидор1 кг Морковь0,5 кг Лук0,5 кг Болгарский перец0,6 кг Сельдерей100 г Базилик30 г Кинза30 г Петрушка30 г Зира1 ч. л. Кориандр1 ч. л. Паприка0,5 ч. л. Подсолнечное масло50 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Первым делом аккуратно снимите пленку с печени. Далее нарежьте печень на крупные куски. По размеру ориентируйтесь на первое фото. Далее приступайте к обработке овощей. Очистите их все от кожуры, а зелень промойте. Лук нарежьте кольцами, а морковь и болгарский перец — толстой соломкой. Цукини и мелкие помидоры — кружками. Специи лучше размалывать вручную. Так они будут ароматнее и с более интенсивным вкусом. Когда ингредиенты будут подготовлены, приступайте к готовке в казане. Выкладываем слоями. Каждого ингредиента в казане будет 2 слоя, поэтому мысленно поделите продукты заранее. На дне казана разогрейте растительное масло. Конечно, можно использовать и курдюк, если вы таким располагаете. На дно выложите лук. Его немного посолите (как и каждый следующий слой). Далее идет морковь, а на нее — печень. Ее присыпьте молотыми специями и перцем. На печень выложите болгарский перец. На него — помидоры. Далее будут колечки цукини, которые нужно обильно присыпать зеленью. Повторите каждый слой. Печень с овощами можно приготовить как на костре, так и на плите. На медленном огне ее нужно тушить в течение 30 минут, максимум 2 раза перемешивая ингредиенты в процессе.

Готовую печень презентуйте к столу порционно, щедро поливая ее бульоном. К такому блюду традиционно подают узбекские лепешки. Ими принято вымачивать ароматную жидкость на дне миски. Получается очень сытно и аутентично. А вам нравится узбекская кузня? Делитесь мнением с нами в комментариях!