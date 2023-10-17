ГлавнаяРецептыНа закуску или в салат: готовим маринованные шампиньоны без забот На закуску или в салат: готовим маринованные шампиньоны без забот На чтение: 2 минуты Это одна из тех консерваций, которая точно должна быть на зиму. Маринованные грибы, а именно шампиньоны всегда разлетаются первой как из обыденного стола, так и праздничного. Поэтому рекомендуем делать сразу двойную порцию. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Маринованные шампиньоны – это не только вкусная закуска на зиму, но и выгодное вложение. Чтобы не тратить лишние средства на праздники, приготовьте консервацию из грибов своими руками – так в разы экономнее. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке 24 канал подготовил проверенный рецепт точно вышедших маринованных шампиньонов. Они умеренно острые, подойдут как к салату, так и как отдельная закуска. Рецепт маринованных шампиньонов Время: 2 часа Порции: 3 Ингредиенты: – 2 килограмма мелких шампиньонов; – 4, 5 чайные ложки соли; – 6 чайных ложек сахара; – 1,5 литра воды; – черный перец горошком; – 150 граммов уксуса 9%; – 150 граммов масла; – лавровый лист; – гвоздика; – кориандр; – 1,5 головки чеснока; – зерна горчицы. Приготовление: Тщательно моем грибы, чтобы смыть всю грязь. Срезаем немного ножки острым ножом. Чистить шампиньоны не нужно, если они мелкие и свежие. Еще раз промываем грибы и отправляем в кастрюлю с водой. Варим их в кипящей воде 10 минут. Не забываем снимать шум. В отдельной кастрюле подготовьте все для маринада: соедините воду и специи, влейте масло и уксус. Переложите грибы и доведите все до кипения. Варим шампиньоны в маринаде 15 – 20 минут. Раскладываем грибы в стерилизованные банки, заливаем маринадом и закрываем крышками. Переворачиваем дном вверх и оставляем охлаждаться. Сохраняем готовые шампиньоны в темном и прохладном месте. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить фаршированные томаты мясом. Поделитесь с друзьями