На закуску или в салат: готовим маринованные шампиньоны без забот

Это одна из тех консерваций, которая точно должна быть на зиму. Маринованные грибы, а именно шампиньоны всегда разлетаются первой как из обыденного стола, так и праздничного. Поэтому рекомендуем делать сразу двойную порцию.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Маринованные шампиньоны – это не только вкусная закуска на зиму, но и выгодное вложение. Чтобы не тратить лишние средства на праздники, приготовьте консервацию из грибов своими руками – так в разы экономнее.

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24 канал подготовил проверенный рецепт точно вышедших маринованных шампиньонов. Они умеренно острые, подойдут как к салату, так и как отдельная закуска.

Рецепт маринованных шампиньонов

Время: 2 часа

2 часа Порции: 3

Ингредиенты:

– 2 килограмма мелких шампиньонов;

– 4, 5 чайные ложки соли;

– 6 чайных ложек сахара;

– 1,5 литра воды;

– черный перец горошком;

– 150 граммов уксуса 9%;

– 150 граммов масла;

– лавровый лист;

– гвоздика;

– кориандр;

– 1,5 головки чеснока;

– зерна горчицы.

Приготовление:

Тщательно моем грибы, чтобы смыть всю грязь. Срезаем немного ножки острым ножом. Чистить шампиньоны не нужно, если они мелкие и свежие.

Еще раз промываем грибы и отправляем в кастрюлю с водой. Варим их в кипящей воде 10 минут. Не забываем снимать шум.

В отдельной кастрюле подготовьте все для маринада: соедините воду и специи, влейте масло и уксус. Переложите грибы и доведите все до кипения. Варим шампиньоны в маринаде 15 – 20 минут.

Раскладываем грибы в стерилизованные банки, заливаем маринадом и закрываем крышками. Переворачиваем дном вверх и оставляем охлаждаться.

Сохраняем готовые шампиньоны в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

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