Описание приготовления:
Куриную печень по-анжуйски приготовленную в винном соусе можно подать как основное блюдо с гарниром или как теплую закуску дополнив листьями салата. Интересное сочетание сладкого меда и терпкого бальзамического уксуса с вином придает блюду особенный и неповторимый вкус.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная печень Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Куриная печень 400 Грамм
- Вино красное 1 Стакан (сухое)
- Мед 3 Чайных ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Белый перец 1/4 Чайных ложки
- Оливковое мaсло 2 Ст. ложки
- Уксус бальзамический 1 Ст. ложка
- Грейпфрут 1 Штука
- Руккола 1 Пучок
Количество порций 4
Калорийность
124 ккал
Калорийность
17 г
Белки
6 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Куриная печень по-анжуйски»
Подготовьте ингредиенты. Вместо рукколы можно использовать любые салатные листья или микс. Замочите куриную печень в холодной воде на 30 минут, после чего хорошо ее промойте.
Каждый кусочек печени осмотрите на наличие желчного пузыря и протоков. При обнаружении удалите их. Срежьте лишний жир и соединительную ткань. Разрежьте крупные кусочки пополам.
В сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Печень просушите от лишней влаги с помощью бумажного полотенца и выложите на раскаленную сковороду в один слой. Добавьте соль и белый перец. Обжарьте по 2 минуты с каждой стороны. Переложите готовые кусочки из сковороды в миску. Накройте фольгой, чтобы печень оставалась теплой.
В сковороду с остатками масла где обжаривалась печень влейте красное сухое вино и на медленном огне уварите наполовину. Добавьте мед, бальзамический уксус и через пару минут снимите соус с огня.
Грейпфрут очистите от кожуры и мякоть каждой дольки освободите от пленки.
Листья салата промойте и просушите непосредственно перед сборкой и подачей блюда. Винный соус перелейте в соусник.
Поверх рукколы разложите теплые кусочки печени и полейте соусом из вина, меда и бальзамического уксуса. Между кусочками печени выложите дольки очищенного грейпфрута и пока блюдо не остыло, подайте к столу.
Печень по-анжуйски готова. Приятного аппетита!
Нежная, мягкая и сочная внутри печень идеально сочетается с необыкновенно вкусным соусом и пикантным вкусом рукколы.