Описание приготовления:

Куриную печень по-анжуйски приготовленную в винном соусе можно подать как основное блюдо с гарниром или как теплую закуску дополнив листьями салата. Интересное сочетание сладкого меда и терпкого бальзамического уксуса с вином придает блюду особенный и неповторимый вкус.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная печень Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Куриная печень 400 Грамм

Вино красное 1 Стакан (сухое)

Мед 3 Чайных ложки

Соль 1/2 Чайных ложки

Белый перец 1/4 Чайных ложки

Оливковое мaсло 2 Ст. ложки

Уксус бальзамический 1 Ст. ложка

Грейпфрут 1 Штука

Руккола 1 Пучок

Количество порций 4

Калорийность

124 ккал

Калорийность

17 г

Белки

6 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриная печень по-анжуйски»

Подготовьте ингредиенты. Вместо рукколы можно использовать любые салатные листья или микс. Замочите куриную печень в холодной воде на 30 минут, после чего хорошо ее промойте.

Каждый кусочек печени осмотрите на наличие желчного пузыря и протоков. При обнаружении удалите их. Срежьте лишний жир и соединительную ткань. Разрежьте крупные кусочки пополам.

В сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Печень просушите от лишней влаги с помощью бумажного полотенца и выложите на раскаленную сковороду в один слой. Добавьте соль и белый перец. Обжарьте по 2 минуты с каждой стороны. Переложите готовые кусочки из сковороды в миску. Накройте фольгой, чтобы печень оставалась теплой.

В сковороду с остатками масла где обжаривалась печень влейте красное сухое вино и на медленном огне уварите наполовину. Добавьте мед, бальзамический уксус и через пару минут снимите соус с огня.

Грейпфрут очистите от кожуры и мякоть каждой дольки освободите от пленки.

Листья салата промойте и просушите непосредственно перед сборкой и подачей блюда. Винный соус перелейте в соусник.

Поверх рукколы разложите теплые кусочки печени и полейте соусом из вина, меда и бальзамического уксуса. Между кусочками печени выложите дольки очищенного грейпфрута и пока блюдо не остыло, подайте к столу.

Печень по-анжуйски готова. Приятного аппетита!

Нежная, мягкая и сочная внутри печень идеально сочетается с необыкновенно вкусным соусом и пикантным вкусом рукколы.