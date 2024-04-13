Очень вкусно: паста с горошком и ветчиной в сливочном соусе

При подаче готовую пасту посыпьте тертым сыром. Лучше всего взять пармезан.

Чтобы разнообразить обед или ужин, добавьте в меню итальянское блюдо. Например, пасту с горошком и ветчиной в сливочном соусе. Как ее приготовить, рассказали в кулинарном блоге «Душевные рецепты».

Паста с горошком и ветчиной в сливочном соусе

Ингредиенты:

лук – 1 шт;

сливочное масло;

сливки 20-30% – 150 мл;

паста – 400 гр;

ветчина – 200 гр;

зеленый горошек – 200 гр;

соль и перец – по вкусу;

твердый сыр.

Способ приготовления:

Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на сливочном масле. Затем туда же, в сковородку, добавить зеленый горошек. Тушить пару минут, после чего влить около 100 мл кипятка, посолить и поперчить, накрыть крышкой и тушить 6-8 минут.

После этого влить сливки, прогреть, добавить ветчину и готовить около трех минут на небольшом огне.

В отдельной кастрюле сварить в подсоленной воде пасту до состояния аль денте, слить с нее воду и смешать пасту с соусом. При подаче посыпать тертым сыром.

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