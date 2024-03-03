ГлавнаяРецептыИдеально в воскресенье: легкая и быстрая паста с лососем Идеально в воскресенье: легкая и быстрая паста с лососем На чтение: 2 минуты Воскресенье – не тот день, когда нужно долго стоять у плиты. Однако это вовсе не означает, что стоит отказываться от вкусной еды! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Паста с лососем и каперсами выглядит идеальной опцией для выходного дня. Кроме того, что это очень вкусно, время приготовления позволит уделить максимальное внимание только любимым делам. Интересно Неожиданный ответ: почему в холодильник обязательно надо ставить популярный фрукт Рецепт пасты с лососем и каперсами Время: до 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 225 грамм пасты; – 75 грамм кедровых орехов; – небольшой кусочек масла; – 3 мелко нарезанные луковицы; – 6 столовых ложек оливкового масла; – сок 2 лимонов; – 115 грамм каперсов без жидкости; – пучок шнитт-лука; – 200 грамм филе лосося; – соль и перец по вкусу. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ «Водний Світ» – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів. Приготовление: Пасту варим в подсоленной воде, как это указано на упаковке. Сливаем воду, оставляем 75 миллилитров воды. Разогреваем сковородку и жарим орехи 30 секунд. Откладываем готовые орехи. Жарим лук на сливочном масле. Добавляем масло, лимонный сок, каперсы и готовим 30 секунд. Добавляем на сковородку пасту, воду, нарезанную зелень и лосось. Жарим и солим по вкусу. Готовим несколько минут. Украшаем орешками и подаем к столу. Приятного аппетита! А если к вам должны прийти гости, непременно угостите их салатом, который был популярным в 90-х. Поделитесь с друзьями