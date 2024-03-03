Идеально в воскресенье: легкая и быстрая паста с лососем

Воскресенье – не тот день, когда нужно долго стоять у плиты. Однако это вовсе не означает, что стоит отказываться от вкусной еды!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Паста с лососем и каперсами выглядит идеальной опцией для выходного дня. Кроме того, что это очень вкусно, время приготовления позволит уделить максимальное внимание только любимым делам.

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Рецепт пасты с лососем и каперсами

Время: до 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 225 грамм пасты;

– 75 грамм кедровых орехов;

– небольшой кусочек масла;

– 3 мелко нарезанные луковицы;

– 6 столовых ложек оливкового масла;

– сок 2 лимонов;

– 115 грамм каперсов без жидкости;

– пучок шнитт-лука;

– 200 грамм филе лосося;

– соль и перец по вкусу.

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Приготовление:

Пасту варим в подсоленной воде, как это указано на упаковке. Сливаем воду, оставляем 75 миллилитров воды. Разогреваем сковородку и жарим орехи 30 секунд. Откладываем готовые орехи. Жарим лук на сливочном масле. Добавляем масло, лимонный сок, каперсы и готовим 30 секунд. Добавляем на сковородку пасту, воду, нарезанную зелень и лосось. Жарим и солим по вкусу. Готовим несколько минут. Украшаем орешками и подаем к столу.

Приятного аппетита!

А если к вам должны прийти гости, непременно угостите их салатом, который был популярным в 90-х.