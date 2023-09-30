Аутентичное блюдо, которое нужно обязательно приготовить на Покров: простой пошаговый рецепт

Праздник Покровы, также известный как Покров Пресвятой Богородицы, является важным днем для каждого украинца. Его празднование связано со многими обрядами, поэтому следует продолжить традицию и немного поколдовать на кухне.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Этот праздник имеет глубокие религиозные корни и символику. Обычно во время праздника верующие молятся за защиту от опасностей, просят помочь в трудных временах и выражают благодарность Пресвятой Деве за ее материнскую и молитвенную опеку.

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На праздник Покрова готовят разнообразные блюда, в зависимости от региональных традиций и особенностей каждой семьи. Такой деликатес как мясной заяц станет универсальной опцией, с кем бы вы ни праздновали.

Рецепт мясного зайца

Время: 2 часа

Порций: 8