Описание приготовления:
Для приготовления выбирайте молодую курятину. Такое мясо быстро приготовится. Состав и пропорции овощей можно немного поменять на свой вкус.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Цыпленок Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Цыпленок 700 Грамм (любые части)
- Лук 2 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Помидоpы 2 Штуки
- Болгарский перец 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Вино белое 150 Миллилитров (сухое)
- Растительное масло 20 Грамм
- Розмарин По вкусу
- Петрушка По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
133 ккал
Калорийность
11 г
Белки
8 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Цыпленок по-охотничьи»
Перед началом приготовления подготовьте необходимые ингредиенты. Цыпленка порубите на кусочки или изначально выбирайте те части, которые вам нравятся.
В горячую сковороду налейте растительное масло и выложите кусочки цыпленка. Обжарьте его до подрумянивания.
В это время очистите и нарежьте лук, морковь и болгарский перец.
Нарежьте помидоры. Измельчите петрушку и чеснок.
В сковороду выложите лук, морковь и перец. Перемешайте. Обжарьте все вместе 3-5 минут. От овощей появится характерный аромат.
Следом выложите помидоры, чеснок и зелень. Добавьте розмарин. Можно взять сушеный или свежий.
Овощи пустят сок. Влейте в сковороду вино и тушите все под крышкой минут 20-30. По вкусу добавьте соль и специи. При необходимости можно добавить горячую воду.
Цыпленок по-охотничьи готов! Снимите сковороду с огня и подавайте к столу.
Получается очень вкусно!
Приятного аппетита!