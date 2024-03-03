Описание приготовления:

Для приготовления выбирайте молодую курятину. Такое мясо быстро приготовится. Состав и пропорции овощей можно немного поменять на свой вкус.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Цыпленок Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Цыпленок 700 Грамм (любые части)

Лук 2 Штуки

Морковь 1 Штука

Помидоpы 2 Штуки

Болгарский перец 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Вино белое 150 Миллилитров (сухое)

Растительное масло 20 Грамм

Розмарин По вкусу

Петрушка По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

133 ккал

Калорийность

11 г

Белки

8 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Цыпленок по-охотничьи»

Перед началом приготовления подготовьте необходимые ингредиенты. Цыпленка порубите на кусочки или изначально выбирайте те части, которые вам нравятся.

В горячую сковороду налейте растительное масло и выложите кусочки цыпленка. Обжарьте его до подрумянивания.

В это время очистите и нарежьте лук, морковь и болгарский перец.

Нарежьте помидоры. Измельчите петрушку и чеснок.

В сковороду выложите лук, морковь и перец. Перемешайте. Обжарьте все вместе 3-5 минут. От овощей появится характерный аромат.

Следом выложите помидоры, чеснок и зелень. Добавьте розмарин. Можно взять сушеный или свежий.

Овощи пустят сок. Влейте в сковороду вино и тушите все под крышкой минут 20-30. По вкусу добавьте соль и специи. При необходимости можно добавить горячую воду.

Цыпленок по-охотничьи готов! Снимите сковороду с огня и подавайте к столу.

Получается очень вкусно!

Приятного аппетита!