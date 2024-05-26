ГлавнаяРецептыПолучится нежным и пикантным: как мариновать шашлык, который точно запомнится всем Получится нежным и пикантным: как мариновать шашлык, который точно запомнится всем На чтение: 1 минута Шашлык одно из главных украшений весенне-летнего периода. Если угадать с маринадом, то результат будет просто потрясающим. КУЛИНАРНЫЙ ГИД У каждого из нас точно есть любимый маринад для шашлыка. Однако никогда не стоит отбрасывать эксперименты – они могут подарить особые впечатления и натолкнуть на оригинальные идеи. Читайте также «А так можно было?»: быстрая и легкая картофельная запеканка на всю семью за минимум времени Рецепт маринада для шашлыка Время: 15 минут + маринование Порций: 1 Ингредиенты: – 1 килограмм свиного ошейка; – 3 – 4 луковицы; – баночка соевого соуса; – столовая ложка копченой паприки; – чайная ложка перца; – чайная ложка соли; – чайная ложка горчицы; – столовая ложка базилика или орегано. Приготовление: Лук нарезаем полукольцами. Смешиваем все ингредиенты для маринада. Перемешиваем хорошо, лук должен пустить сок. Нарезаем мясо средними кусочками. Перемешиваем мясо с маринадом. Накрываем и ставим в холодильник минимум на 2 часа, время от времени перемешиваем. Приятного аппетита! Не надоест, даже если готовить ежедневно: особая овощная запеканка. Поделитесь с друзьями