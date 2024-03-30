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Их всегда мало. Мини-пицца с курицей и овощами: рецепт за 10 минут

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Их всегда мало. Мини-пицца с курицей и овощами: рецепт за 10 минут

Пицца раньше считалась едой для бедных слоев населения в Италии. Как правило, нищие клали на пласт пресного теста любую начинку. В пиццу попадали и объедки, и просроченные продукты, и прочие несочетаемые компоненты.

Позднее о пицце узнали итальянские повара и начали экспериментировать. В итоге получилась маргарита, пепперони и множество других видов пиццы. Американцы влюбились в пиццу итальянцев и стали тоже проводить эксперименты с продуктами. Так появилась ненавистная многими пицца с ананасами и даже с макаронами.

В странах СНГ готовят вкусную домашнюю пиццу. Испечем маленькие пиццы для перекуса.

Ингредиенты для мини пиццы:

  • Молоко тёплое — 150 мл;
  • Вода теплая — 150 мл;
  • Дрожжи — 1,5 ч. л.;
  • Соль — 1,5 ч.л.;
  • Сахар — 1 ст.л.;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Масло растительное — 90 мл;
  • Мука — 450 г;
  • Куриное филе — 300 г;
  • Лук — 1 шт.;
  • Помидор — 1 шт.;
  • Перец сладкий — ½ шт.;
  • Чёрный перец — 1/3 ч.л.;
  • Укроп — 2 ст.л.

Приготовление мини пиццы:

В миску выливаем теплое молоко и воду, высыпаем дрожжи, соль и сахар, перемешиваем. Разбиваем туда же яйцо, вливаем 50 мл растительного масла, продолжаем смешивать. 

Высыпаем в смесь муку, замешиваем эластичное и слегка липкое тесто. Запечатываем тесто под пищевой пленкой и оставляем на час.

В это время нарезаем куриное филе и лук на маленькие кубики. Аналогично нарезаем помидор и очищенный болгарский перец, смешиваем с луком и филе.

Высыпаем в начинку соль, черный перец, нашинкованный укроп, вливаем растительное масло. Тесто вымешиваем и делим на 12 одинаковых колобков.

Колобки руками формуем в небольшие лепешки с углублением. Смазываем кетчупом углубления, выкладываем лепешки на противень с пергаментом.

Кладем в углубление начинку. Выпекаем пиццы при 180 градусах 10 минут.

Их всегда мало. Мини-пицца с курицей и овощами: рецепт за 10 минут

Натираем на крупной терке сыр, формируем сырные шапочки на начинке.

Их всегда мало. Мини-пицца с курицей и овощами: рецепт за 10 минут

 

Выпекаем так пиццу еще 15 минут.

Их всегда мало. Мини-пицца с курицей и овощами: рецепт за 10 минут

Получается ароматная домашняя пицца. Этот рецепт — альтернатива пирожкам и прочим наскучившим булочкам.

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