Их всегда мало. Мини-пицца с курицей и овощами: рецепт за 10 минут

Пицца раньше считалась едой для бедных слоев населения в Италии. Как правило, нищие клали на пласт пресного теста любую начинку. В пиццу попадали и объедки, и просроченные продукты, и прочие несочетаемые компоненты.

Позднее о пицце узнали итальянские повара и начали экспериментировать. В итоге получилась маргарита, пепперони и множество других видов пиццы. Американцы влюбились в пиццу итальянцев и стали тоже проводить эксперименты с продуктами. Так появилась ненавистная многими пицца с ананасами и даже с макаронами.

В странах СНГ готовят вкусную домашнюю пиццу. Испечем маленькие пиццы для перекуса.

Ингредиенты для мини пиццы:

Молоко тёплое — 150 мл;

Вода теплая — 150 мл;

Дрожжи — 1,5 ч. л.;

Соль — 1,5 ч.л.;

Сахар — 1 ст.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Масло растительное — 90 мл;

Мука — 450 г;

Куриное филе — 300 г;

Лук — 1 шт.;

Помидор — 1 шт.;

Перец сладкий — ½ шт.;

Чёрный перец — 1/3 ч.л.;

Укроп — 2 ст.л.

Приготовление мини пиццы:

В миску выливаем теплое молоко и воду, высыпаем дрожжи, соль и сахар, перемешиваем. Разбиваем туда же яйцо, вливаем 50 мл растительного масла, продолжаем смешивать.

Высыпаем в смесь муку, замешиваем эластичное и слегка липкое тесто. Запечатываем тесто под пищевой пленкой и оставляем на час.

В это время нарезаем куриное филе и лук на маленькие кубики. Аналогично нарезаем помидор и очищенный болгарский перец, смешиваем с луком и филе.

Высыпаем в начинку соль, черный перец, нашинкованный укроп, вливаем растительное масло. Тесто вымешиваем и делим на 12 одинаковых колобков.

Колобки руками формуем в небольшие лепешки с углублением. Смазываем кетчупом углубления, выкладываем лепешки на противень с пергаментом.

Кладем в углубление начинку. Выпекаем пиццы при 180 градусах 10 минут.

Натираем на крупной терке сыр, формируем сырные шапочки на начинке.

Выпекаем так пиццу еще 15 минут.

Получается ароматная домашняя пицца. Этот рецепт — альтернатива пирожкам и прочим наскучившим булочкам.