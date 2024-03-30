Описание приготовления:

Крем-чиз — самый лучший крем для создания тортов, десертов, пирожных и т.д. От пластичен и гладок, его легко нанести на коржи или маффины, а также его легко можно снять кулинарным шпателем. Крем допустимо приготовить заранее и охладить в холодильнике вместе с приготовленным бисквитом.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Десерты / Крем

Состав / Ингредиенты:

Сыр творожный 400 Грамм

Масло сливочное 100 Грамм

Сливки 200 Грамм (33% жирности)

Пудра сахарная 100 Грамм

Сок лимона 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

280 ккал

Калорийность

5 г

Белки

21 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чиз крем для выравнивания торта»

Подготовьте указанные ингредиенты. По желанию можно использовать жирный творожный сыр и не использовать сливочное масло. Допустимо заменить сахарную пудру обычным сахаром, а также добавить ароматизаторы или красители. Сливки охладите, а масло наоборот — достаньте из холодильника заранее.

Перелейте охлажденные сливки в чашу миксера или кухонного комбайна и взбейте примерно 3-5 минут. Главное — не перевзбейте, они просто должны загустеть. Высыпьте сахарную пудру и выложите мягкое сливочное масло. Еще раз взбейте.

Добавьте творожный сыр и перемешайте все на небольшой скорости техники — сильно взбивать не нужно.

В самом конце влейте лимонный сок при перемешивании. У вас получится густой пластичный крем, который отлично отсаживается и на торт, и на капкейки, в трайфлы. Поместите его в холодильник — он загустеет еще больше, благодаря сливочному маслу.

При создании торта нанесите крем на коржи и распределите по ним, а в конце — обмажьте кремом торт и отправьте в холодильник на 1 час.

Затем украсьте десерт ягодами, фруктами или печеньем при подаче.