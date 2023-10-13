На заметку хозяйкам: какие грибы нельзя морозить – это надо знать, чтобы ничего не выбрасыть

Грибы – незаменимый ингредиент в украинской кухне. Чтобы сохранить его на зиму, многие хозяйки их морозят, однако есть грибы, для которых лучше выбрать альтернативные варианты.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Невозможно представить рождественских праздников без подливки с грибами. Их добавляют в вареники и даже в борщ. 24 Канал собрал подборку рекомендаций о том, как их правильно хранить.

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Уже готовый или размороженный продукт

Грибы, которые уже были заморожены, лучше не ставить в морозилку снова, а что-нибудь из них приготовить. То же касается и маринованных грибов – их вообще лучше использовать сразу.

Какие грибы вообще лучше не морозить

Нельзя морозить грибы, содержащие большое количество воды. После размораживания они становятся горькими, теряют текстуру и вкус. Замораживать можно только трубчатые грибы, то есть белые, подосиновики, моховики и подберезовики.

Если вы желаете сохранить грибы на длительный срок, вам следует выбрать другие методы хранения, такие как сушка или консервирование. Сушеные грибы можно легко использовать в приготовлении различных блюд с сохранением их вкуса и полезных свойств.

Как правильно морозить грибы

Замораживание грибов может быть выгодно для сохранения их полезных свойств и вкусовых качеств для будущего использования.

Для правильной заморозки грибов следует выполнить следующие шаги:

Подготовьте грибы, удалив все загрязнения и обрезав неподходящие для потребления части. Промойте грибы и обсушите их на полотенце или бумажном полотенце. Нарежьте грибы на желаемые кусочки. Разложите грибы равномерно на лотках для заморозки, так, чтобы они не прикасались друг к другу. Замораживайте грибы при температуре -18 градусов или ниже.

Этот метод поможет сберечь вкус и текстуру грибов и сохранить их полезные свойства для будущего использования.

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