ГлавнаяРецептыНа заметку хозяйкам: какие грибы нельзя морозить – это надо знать, чтобы ничего не выбрасыть На заметку хозяйкам: какие грибы нельзя морозить – это надо знать, чтобы ничего не выбрасыть На чтение: 2 минуты Грибы – незаменимый ингредиент в украинской кухне. Чтобы сохранить его на зиму, многие хозяйки их морозят, однако есть грибы, для которых лучше выбрать альтернативные варианты. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Невозможно представить рождественских праздников без подливки с грибами. Их добавляют в вареники и даже в борщ. 24 Канал собрал подборку рекомендаций о том, как их правильно хранить. Интересно Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке Уже готовый или размороженный продукт Грибы, которые уже были заморожены, лучше не ставить в морозилку снова, а что-нибудь из них приготовить. То же касается и маринованных грибов – их вообще лучше использовать сразу. Какие грибы вообще лучше не морозить Нельзя морозить грибы, содержащие большое количество воды. После размораживания они становятся горькими, теряют текстуру и вкус. Замораживать можно только трубчатые грибы, то есть белые, подосиновики, моховики и подберезовики. Если вы желаете сохранить грибы на длительный срок, вам следует выбрать другие методы хранения, такие как сушка или консервирование. Сушеные грибы можно легко использовать в приготовлении различных блюд с сохранением их вкуса и полезных свойств. Как правильно морозить грибы Замораживание грибов может быть выгодно для сохранения их полезных свойств и вкусовых качеств для будущего использования. Для правильной заморозки грибов следует выполнить следующие шаги: Подготовьте грибы, удалив все загрязнения и обрезав неподходящие для потребления части. Промойте грибы и обсушите их на полотенце или бумажном полотенце. Нарежьте грибы на желаемые кусочки. Разложите грибы равномерно на лотках для заморозки, так, чтобы они не прикасались друг к другу. Замораживайте грибы при температуре -18 градусов или ниже. Этот метод поможет сберечь вкус и текстуру грибов и сохранить их полезные свойства для будущего использования. Также важно знать: нужно мыть капусту. Поделитесь с друзьями