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Салат «Подсолнух» с чипсами классический

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Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Салат «Подсолнух» с чипсами – это закуска, которая получила такое распространение благодаря легкости приготовления, оригинальному виду и потрясающему вкусу. Есть много вариантов «Подсолнуха», но все они за исключением нескольких ингредиентов готовятся и выглядят одинаково. Закуска, конечно, будет замечательно смотреться в центре стола на праздничном застолье.

Салат «Подсолнух» с чипсами – классический рецепт

Салат «Подсолнух» с чипсами – это классический рецепт для вашего богатого стола на праздник. А его название говорит само за себя, вид у салата привлекает внимание. В целом сборка закуски не займет много времени, а заранее необходимо сварить только куриные яйца и куриное филе.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Ингредиенты –+4 порц.

  • Шампиньоны маринованные 150 гр.
  • Маслины 150 гр. (без косточек)
  • Куриное филе 300 гр.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.
  • Чипсы 30 гр.
  • Майонез 60 гр.
  • Яйцо вареное 3 шт.
  • Соль  по вкусу

Шаги 20 мин.

  1. Салат «Подсолнух» с чипсами классический

    Как приготовить салат «Подсолнух» с чипсами по классическому рецепту? Заранее отварите и остудите куриное филе и яйца.

  2. Салат «Подсолнух» с чипсами классический

    Вареное куриное филе нарежьте кубиками и выложите его в миску первым слоем, посолите по вкусу. Сверху нанесите майонезную сетку.

  3. Салат «Подсолнух» с чипсами классический

    Следующем слоем выложите нарезанные кубиками маринованные грибы, слой также промажьте майонезом.

  4. Салат «Подсолнух» с чипсами классический

    Разделите очищенные вареные яйца на белки и желтки. Белки натрите на крупной терке и положите их следующим слоем, промажьте его майонезом.

  5. Салат «Подсолнух» с чипсами классический

    Натрите сыр на крупной терке, стружку распределите поверх белкового слоя. Сырный слой смажьте майонезом.

  6. Салат «Подсолнух» с чипсами классический

    Завершающим слоем будут измельченные желтки.

  7. Салат «Подсолнух» с чипсами классический

    Маслины разрежьте пополам вдоль. Выложите их на поверхность салата. По краю разложите чипсы, они будут выполнять роль лепестков. Салат «Подсолнух» с чипсами готов, подавайте его на стол в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Классический салат «Подсолнух» с курицей, чипсами и грибами

Классический салат «Подсолнух» с курицей, чипсами и грибами – это великолепная закуска для будней и праздников с нежным вкусом и оригинальным видом. Чтобы закуска была похожа на подсолнух, для украшения мы будем использовать маслины и крупные картофельные чипсы.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Лук – 1 шт.
  • Грудка куриная вареная – 300 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Чипсы – 1 упаковка.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Маслины без косточек – 0,5 банки.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Шампиньоны – 300 гр.
  • Майонез – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца заранее отварите вкрутую, остудите и очистите. Вареную куриную грудку нарежьте кубиками. Твердый сыр натрите на крупной терке. Лук и шампиньоны помойте и очистите.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 2. Три вареных желтка натрите на терке. Оставшиеся белки и одно яйцо натрите на крупной терке. Маслины разрежьте пополам вдоль. Нарежьте кубиками лук и шампиньоны, обжарьте их до готовности на растительном масле и посолите по вкусу.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 3. Салат выкладывается слоями. Первый слой – куриное филе, его смешайте с майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 4. Далее положите слой зажарки из лука и шампиньонов, смажьте слой майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 5. Третьим слоем положите куриные яйца, его также смажьте майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 6. Затем положите слой из сырной стружки, на нее нанесите майонез.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 7. Завершите салат слоем из тертых желтков.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 8. Перед подачей украсьте салат нарезанными маслинами и чипсами. Дополнительно нанесите майонез на поверхность салата в виде сетки. Красивый и вкусный салат «Подсолнух» готов. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Салат «Подсолнух» с копченой курицей

Салат «Подсолнух» с копченой курицей по виду очень похож на цветок, его главная особенность в том, что он съедобный. А использование, вместо вареной грудки копченой курицы, значительно сэкономит время на подготовку. Украшать закуску будем не маслинами, а семечками, что также скажется положительно на бюджете блюда.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны консервированные – 500 гр.
  • Грудка куриная копченая – 300 гр.
  • Морковка – 1 шт.
  • Семечки очищенные – 30 гр.
  • Майонез – 4 ст.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чипсы – 25 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите репчатый лук и нарежьте его мелкими кубиками.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 2. Морковку очистите, помойте и натрите на крупной терке.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 3. Грибы нарежьте кубикам.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 4. На разогретую поверхность сковороды влейте растительное масло и обжарьте на нем лук с грибами. Жарьте помешивая в течение 5 минут, потом переложите зажарку на тарелку и остудите.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 5. На сковороду долейте немного растительного масла и обжарьте морковку до мягкости примерно в течение 2-3 минут.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 6. Копченую грудку нарежьте кубиками.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 7. Теперь можно переходить к сборке салата. Первым слоем на плоскую тарелку положите куриное филе, полейте его майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 8. Далее идет слой из обжаренных грибов и лука.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 9. Следующим слоем положите слой из жареной морковки.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 10. Украсьте салат чипсами и семечками. Семечки рассыпьте по всей поверхности салата, а чипсы разложите по кругу. Замечательный салат «Подсолнух» подавайте к столу в качестве закуски. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Салат «Подсолнух» с печенью трески

Салат «Подсолнух» с печенью трески – это великолепное блюдо с нарядной праздничной подачей. Состав простой и доступный, а при оформлении салата вы можете проявить всю свою кулинарную фантазию. Этот рецепт позволит вам по-новому взглянуть на привычные продукты и их сочетание между собой.

Время готовки: 55 мин.

Время приготовления: 55 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Картошка – 300 гр.
  • Майонез – 200 гр.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Чипсы – 70 гр.
  • Маслины – 100 гр.
  • Печень трески – 400 гр.
  • Яйцо – 6 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Лук – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Затем обжарьте его на сливочном масле до мягкости.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 2. Картошку сварите в мундирах, затем очистите и натрите на крупной терке. Картофельный слой положите первым, посолите его по вкусу и смажьте майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 3. Затем разложите равномерным слоем пассерованный лук, снова нанесите прослойку майонеза, посолите и приправьте по вкусу.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 4. Вскройте консервы с печенью трески, слейте масло и разомните печень вилкой. Положите следующим слоем и хорошо промажьте его майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 5. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите, отделите белки от желтков. По отдельности натрите все на крупной терке. На слой печени положите белки, смажьте их майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 6. Верхний слой сделайте из тертого желтка, его майонезом смазывать не нужно. Шаг 7. Сверху разложите маслины, разрезанные вдоль пополам, а чипсы воткните в салат по кругу, чтобы они напоминали лепестки подсолнуха. Перед подачей охладите салат. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Салат «Подсолнух» с кукурузой

Салат «Подсолнух» с кукурузой – это яркая и вкусная закуска. Салат складывается слоями и сверху украшается большими картофельными чипсами, которые служат лепестками. И посыпается консервированной кукурузой, которая представляет собой сердцевину цветка.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

  • Лук-порей – 0,3 шт.
  • Филе куриное – 2 шт.
  • Петрушка – 1 ветка.
  • Кукуруза консервированная – 400 гр.
  • Майонез – 150 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Яйца – 3 шт.
  • Шампиньоны маринованные – 200 гр.
  • Морковка – 2 шт.
  • Чипсы картофельные – 30 гр.
  • Укроп – 1 ветка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Морковку сварите в подсоленной воде, затем остудите и натрите на крупной терке.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 2. Куриное филе обмойте и нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте мясо до готовности на растительном масле, посолите по вкусу.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 3. Сварите яйца вкрутую, очистите от скорлупы и натрите крупной терке.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 4. С грибов слейте маринад и нарежьте их тонкими дольками.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 5. Белую часть лука-порея нарежьте тонкими колечками.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 6. Первым слоем положите на блюдо жареную куриную грудку, нанесите на нее майонезную сетку.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 7. На слой куриного филе положите тертую на терку морковку, ее также промажьте майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 8. Затем положите маринованные грибы, сверху нанесите майонезную сетку.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 9. После грибов идет лук-порей и майонез.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 10. Далее положите слой из вареных яиц, смажьте его майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 11. На центр салата положите консервированную кукурузу, по кругу положите рубленую зелень и по краю разложите картофельные чипсы. Салат «Подсолнух» полностью готов к подаче на стол. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Салат «Подсолнух» с курицей и ананасами

Салат «Подсолнух» с курицей и ананасами станет центральным блюдом вашего застолья. Великолепное сочетание сладкого и сочного ананаса с питательным и нежным куриным филе составляет основу закуски. Помимо этих продуктов вам понадобятся шампиньоны, сыр, маслины, чипсы и майонез для заправки.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

  • Сыр твердый – 80 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Ананасы консервированные – 80 гр.
  • Маслины – 50 гр.
  • Шампиньоны маринованные – 150 гр.
  • Филе куриное вареное – 200 гр.
  • Яйца вареные – 2 шт.
  • Чипсы картофельные – 50 гр.
  • Майонез – 50 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для салата «Подсолнух».

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 2. Вареное куриное филе нарежьте кубиками и положите первым слоем салата на блюдо, промажьте его майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 3. Вареные яйца очистите от скорлупы и натрите отдельно белки на терке, положите их поверх мяса. Соль и перец добавляйте по вкусу, смажьте слой майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 4. Маринованные шампиньоны нарежьте тонкими дольками и положите третьим слоем.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 5. Консервированные ананасы нарежьте кубиками и положите их слоем поверх грибов, нанесите на них майонезную сеточку.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 6. Сверху на майонез раскрошите желтки, смажьте слой небольшим количеством майонеза.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 7. Сверху на желтки распределите сырную стружку.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 8. Перед самой подачей украсьте салат маслинами, разложите их поверх сырного слоя и воткните по кругу картофельные чипсы, они будут служить лепестками. Салат «Подсолнух» готов. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Салат «Подсолнух» с жареными грибами

Салат «Подсолнух» с жареными грибами – это рецепт, к которому можно обратиться в случае, когда вам необходимо собрать вкусный, а главное красивый праздничный стол. Салат абсолютно прост в приготовлении и вам точно понравится заниматься его оформлением.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Шампиньоны – 350 гр.
  • Грудка куриная вареная – 200 гр.
  • Маслины без косточек – 20 шт.
  • Чипсы – для украшения.
  • Яйца – 4 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную грудку залейте холодной водой и поставьте вариться. В среднем до готовности она дойдет через 25-30 минут. Когда филе остынет, нарежьте его кубиками.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 2. Шампиньоны помойте и нарежьте дольками. Обжарьте их до готовности на растительном масле.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 3. Сварите вкрутую куриные яйца. Отделите два желтка, все остальное натрите на крупной терке.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 4. Желтки разомните вилкой или натрите на мелкой терке.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 5. На крупной терке натрите твердый сыр.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 6. Салат «Подсолнух» укладывается слоями. Первый слой – это куриная грудка и майонез.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 7. Далее идут жареные шампиньоны с майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 8. Третий слой делаем из тертых на терке яиц, его также промажьте майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 9. Четвертый слой сделайте из сырной стружки, нанесите на него майонез тонким слоем.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 10. Покройте салат слоем тертых желтков, его промазывать майонезом не нужно.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 11. Маслины разрежьте вдоль на 4 части и украсьте ими салат. Чипсы укладывайте непосредственно перед подачей салата «Подсолнух» на стол, чтобы они не размякли. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Салат «Подсолнух» с корейской морковью

Салат «Подсолнух» с корейской морковью – это сочная, вкусная и в меру пикантная закуска в оригинальном исполнении. Такой салат очень понравится всем гостям и многие захотят попросить подробный рецепт. Чипсы для оформления лучше брать те, что продаются в баночках, они крупные и примерно одинакового размера.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Чипсы – 40 гр.
  • Маслины без косточек –15 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Сардина в собственном соку – 200 гр.
  • Морковка по-корейски – 150 гр.
  • Майонез – 100 гр.
  • Лук зеленый – 30 гр.
  • Укроп – по вкусу.
  • Яйца – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления вкусного салата возьмите все необходимые продукты по списку.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 2. Сардину в собственном соку разомните вилкой и выложите первым слоем салата, покройте его сеткой из майонеза.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 3. Куриные яйца сварите вкрутую, затем остудите, очистите от скорлупы и отделите белки от желтков.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 4. Следующим слоем на сардины натрите на крупной терке только белки, смажьте слой майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 5. Морковку по-корейски отожмите от маринада и при необходимости разрежьте на более короткие отрезки. Положите третий слой из морковки, смажьте его майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 6. Перья зеленого лука порубите ножом и положите следующим слоем, его также промажьте майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 7. Далее распределите по салату раскрошенный вареный желток.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 8. Маслины разрежьте вдоль пополам и разложите их поверх желтка.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 9. Перед тем как подать салат «Подсолнух» на стол, разложите по кругу картофельные чипсы и украсьте закуску рубленым укропом. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Салат «Подсолнух» с маринованными грибами

Салат «Подсолнух» с маринованными грибами – это закуска, которая требует творческого подхода. Салат не просто собирается слоями, но и оформляется в определенном виде так, чтобы легко угадывался подсолнух. Такое, по-весеннему яркое блюдо, очень кстати будет на столе 8 марта.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Морковка – 1 шт.
  • Ветчина – 150 гр.
  • Майонез – 300 гр.
  • Картошка – 3 шт.
  • Шампиньоны маринованные – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чипсы картофельные – по вкусу.
  • Яйца – 3 шт.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку, морковку и куриные яйца необходимо заранее сварить и очистить.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 2. Ветчину выбирайте по своему вкусу. Нарежьте ее соломкой, положите ветчину первым слоем на плоское блюдо. Смажьте слой майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 3. Вареный картофель нарежьте кубиками и положите его вторым слоем, посолите по вкусу, нанесите сверху майонезную сетку.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 4. Далее сделайте слой из измельченных яичных белков, их также посолите и смажьте майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 5. Затем положите слой из нарезанных маринованных грибов, лука и майонеза.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 6. Вареную морковку нарежьте кубиками или натрите на терке, положите следующим слоем салата, смажьте его майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 7. И наконец последний слой – это раскрошенные желтки. Равномерно покройте ими весь салат.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 8. Далее выложите из чипсов лепестки «Подсолнуха» и соорудите свое украшение для салата. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Салат «Подсолнух» без грибов

Салат «Подсолнух» без грибов – этот рецепт далек от классического варианта, разве что для оформления блюда также используются маслины и картофельные чипсы. Но в целом вкус у салата получается приятным и нежным, с легкой яблочной кислинкой.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Яблоко – 1 шт.
  • Майонез – по вкусу.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 0,5 ч.л.
  • Палочки крабовые – 200 гр.
  • Картошка – 4 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Маслины – 1 банка.
  • Чипсы – 1 пачка.
  • Уксус 9% – 0,5 ч.л.
  • Морковка – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку и морковку сварите в мундире. Затем очистите и натрите на крупной терке.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 2. Лук очистите от шелухи, нарежьте полукольцами. Сложите нарезку в миску. Лук посолите, добавьте сахар и уксус, перемешайте и оставьте на 10 минут.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 3. Крабовые палочки нарежьте кубиками.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 4. Маслины нарежьте дольками поперек.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 5. Яблоко помойте, очистите от кожицы и натрите на крупной терке.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 6. Первым слоем на блюдо положите тертый на терке картофель, немного посолите его и смажьте майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 7. Второй слой – маринованный лук, третий – яблоко и майонез.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 8. Затем сделайте слой из вареной морковки, ее хорошо промажьте майонезом.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 9. Затем идет слой из крабовых палочек и майонеза. Поверх него разложите дольки маслин. Это как семечки на подсолнухе.

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

Шаг 10. Чтобы чипсы не размякли, пока салат будет настаиваться в холодильнике, добавляйте их непосредственно перед подачей салата «Подсолнух» на стол. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с чипсами классический

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