Салат «Подсолнух» с чипсами – это закуска, которая получила такое распространение благодаря легкости приготовления, оригинальному виду и потрясающему вкусу. Есть много вариантов «Подсолнуха», но все они за исключением нескольких ингредиентов готовятся и выглядят одинаково. Закуска, конечно, будет замечательно смотреться в центре стола на праздничном застолье.

Салат «Подсолнух» с чипсами – классический рецепт

Салат «Подсолнух» с чипсами – это классический рецепт для вашего богатого стола на праздник. А его название говорит само за себя, вид у салата привлекает внимание. В целом сборка закуски не займет много времени, а заранее необходимо сварить только куриные яйца и куриное филе.

Ингредиенты –+4 порц.

Шампиньоны маринованные 150 гр.

Маслины 150 гр. (без косточек)

Куриное филе 300 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Чипсы 30 гр.

Майонез 60 гр.

Яйцо вареное 3 шт.

Соль по вкусу

Шаги 20 мин.

Как приготовить салат «Подсолнух» с чипсами по классическому рецепту? Заранее отварите и остудите куриное филе и яйца. Вареное куриное филе нарежьте кубиками и выложите его в миску первым слоем, посолите по вкусу. Сверху нанесите майонезную сетку. Следующем слоем выложите нарезанные кубиками маринованные грибы, слой также промажьте майонезом. Разделите очищенные вареные яйца на белки и желтки. Белки натрите на крупной терке и положите их следующим слоем, промажьте его майонезом. Натрите сыр на крупной терке, стружку распределите поверх белкового слоя. Сырный слой смажьте майонезом. Завершающим слоем будут измельченные желтки. Маслины разрежьте пополам вдоль. Выложите их на поверхность салата. По краю разложите чипсы, они будут выполнять роль лепестков. Салат «Подсолнух» с чипсами готов, подавайте его на стол в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Классический салат «Подсолнух» с курицей, чипсами и грибами

Классический салат «Подсолнух» с курицей, чипсами и грибами – это великолепная закуска для будней и праздников с нежным вкусом и оригинальным видом. Чтобы закуска была похожа на подсолнух, для украшения мы будем использовать маслины и крупные картофельные чипсы.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Лук – 1 шт.

Грудка куриная вареная – 300 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Чипсы – 1 упаковка.

Сыр твердый – 150 гр.

Маслины без косточек – 0,5 банки.

Яйцо – 4 шт.

Шампиньоны – 300 гр.

Майонез – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца заранее отварите вкрутую, остудите и очистите. Вареную куриную грудку нарежьте кубиками. Твердый сыр натрите на крупной терке. Лук и шампиньоны помойте и очистите.

Шаг 2. Три вареных желтка натрите на терке. Оставшиеся белки и одно яйцо натрите на крупной терке. Маслины разрежьте пополам вдоль. Нарежьте кубиками лук и шампиньоны, обжарьте их до готовности на растительном масле и посолите по вкусу.

Шаг 3. Салат выкладывается слоями. Первый слой – куриное филе, его смешайте с майонезом.

Шаг 4. Далее положите слой зажарки из лука и шампиньонов, смажьте слой майонезом.

Шаг 5. Третьим слоем положите куриные яйца, его также смажьте майонезом.

Шаг 6. Затем положите слой из сырной стружки, на нее нанесите майонез.

Шаг 7. Завершите салат слоем из тертых желтков.

Шаг 8. Перед подачей украсьте салат нарезанными маслинами и чипсами. Дополнительно нанесите майонез на поверхность салата в виде сетки. Красивый и вкусный салат «Подсолнух» готов. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с копченой курицей

Салат «Подсолнух» с копченой курицей по виду очень похож на цветок, его главная особенность в том, что он съедобный. А использование, вместо вареной грудки копченой курицы, значительно сэкономит время на подготовку. Украшать закуску будем не маслинами, а семечками, что также скажется положительно на бюджете блюда.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Шампиньоны консервированные – 500 гр.

Грудка куриная копченая – 300 гр.

Морковка – 1 шт.

Семечки очищенные – 30 гр.

Майонез – 4 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Чипсы – 25 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите репчатый лук и нарежьте его мелкими кубиками.

Шаг 2. Морковку очистите, помойте и натрите на крупной терке.

Шаг 3. Грибы нарежьте кубикам.

Шаг 4. На разогретую поверхность сковороды влейте растительное масло и обжарьте на нем лук с грибами. Жарьте помешивая в течение 5 минут, потом переложите зажарку на тарелку и остудите.

Шаг 5. На сковороду долейте немного растительного масла и обжарьте морковку до мягкости примерно в течение 2-3 минут.

Шаг 6. Копченую грудку нарежьте кубиками.

Шаг 7. Теперь можно переходить к сборке салата. Первым слоем на плоскую тарелку положите куриное филе, полейте его майонезом.

Шаг 8. Далее идет слой из обжаренных грибов и лука.

Шаг 9. Следующим слоем положите слой из жареной морковки.

Шаг 10. Украсьте салат чипсами и семечками. Семечки рассыпьте по всей поверхности салата, а чипсы разложите по кругу. Замечательный салат «Подсолнух» подавайте к столу в качестве закуски. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с печенью трески

Салат «Подсолнух» с печенью трески – это великолепное блюдо с нарядной праздничной подачей. Состав простой и доступный, а при оформлении салата вы можете проявить всю свою кулинарную фантазию. Этот рецепт позволит вам по-новому взглянуть на привычные продукты и их сочетание между собой.

Время готовки: 55 мин.

Время приготовления: 55 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Картошка – 300 гр.

Майонез – 200 гр.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Чипсы – 70 гр.

Маслины – 100 гр.

Печень трески – 400 гр.

Яйцо – 6 шт.

Соль – 1 щепотка.

Масло сливочное – 50 гр.

Лук – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Затем обжарьте его на сливочном масле до мягкости.

Шаг 2. Картошку сварите в мундирах, затем очистите и натрите на крупной терке. Картофельный слой положите первым, посолите его по вкусу и смажьте майонезом.

Шаг 3. Затем разложите равномерным слоем пассерованный лук, снова нанесите прослойку майонеза, посолите и приправьте по вкусу.

Шаг 4. Вскройте консервы с печенью трески, слейте масло и разомните печень вилкой. Положите следующим слоем и хорошо промажьте его майонезом.

Шаг 5. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите, отделите белки от желтков. По отдельности натрите все на крупной терке. На слой печени положите белки, смажьте их майонезом.

Шаг 6. Верхний слой сделайте из тертого желтка, его майонезом смазывать не нужно. Шаг 7. Сверху разложите маслины, разрезанные вдоль пополам, а чипсы воткните в салат по кругу, чтобы они напоминали лепестки подсолнуха. Перед подачей охладите салат. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с кукурузой

Салат «Подсолнух» с кукурузой – это яркая и вкусная закуска. Салат складывается слоями и сверху украшается большими картофельными чипсами, которые служат лепестками. И посыпается консервированной кукурузой, которая представляет собой сердцевину цветка.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

Лук-порей – 0,3 шт.

Филе куриное – 2 шт.

Петрушка – 1 ветка.

Кукуруза консервированная – 400 гр.

Майонез – 150 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Яйца – 3 шт.

Шампиньоны маринованные – 200 гр.

Морковка – 2 шт.

Чипсы картофельные – 30 гр.

Укроп – 1 ветка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Морковку сварите в подсоленной воде, затем остудите и натрите на крупной терке.

Шаг 2. Куриное филе обмойте и нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте мясо до готовности на растительном масле, посолите по вкусу.

Шаг 3. Сварите яйца вкрутую, очистите от скорлупы и натрите крупной терке.

Шаг 4. С грибов слейте маринад и нарежьте их тонкими дольками.

Шаг 5. Белую часть лука-порея нарежьте тонкими колечками.

Шаг 6. Первым слоем положите на блюдо жареную куриную грудку, нанесите на нее майонезную сетку.

Шаг 7. На слой куриного филе положите тертую на терку морковку, ее также промажьте майонезом.

Шаг 8. Затем положите маринованные грибы, сверху нанесите майонезную сетку.

Шаг 9. После грибов идет лук-порей и майонез.

Шаг 10. Далее положите слой из вареных яиц, смажьте его майонезом.

Шаг 11. На центр салата положите консервированную кукурузу, по кругу положите рубленую зелень и по краю разложите картофельные чипсы. Салат «Подсолнух» полностью готов к подаче на стол. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с курицей и ананасами

Салат «Подсолнух» с курицей и ананасами станет центральным блюдом вашего застолья. Великолепное сочетание сладкого и сочного ананаса с питательным и нежным куриным филе составляет основу закуски. Помимо этих продуктов вам понадобятся шампиньоны, сыр, маслины, чипсы и майонез для заправки.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Сыр твердый – 80 гр.

Соль – по вкусу.

Ананасы консервированные – 80 гр.

Маслины – 50 гр.

Шампиньоны маринованные – 150 гр.

Филе куриное вареное – 200 гр.

Яйца вареные – 2 шт.

Чипсы картофельные – 50 гр.

Майонез – 50 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для салата «Подсолнух».

Шаг 2. Вареное куриное филе нарежьте кубиками и положите первым слоем салата на блюдо, промажьте его майонезом.

Шаг 3. Вареные яйца очистите от скорлупы и натрите отдельно белки на терке, положите их поверх мяса. Соль и перец добавляйте по вкусу, смажьте слой майонезом.

Шаг 4. Маринованные шампиньоны нарежьте тонкими дольками и положите третьим слоем.

Шаг 5. Консервированные ананасы нарежьте кубиками и положите их слоем поверх грибов, нанесите на них майонезную сеточку.

Шаг 6. Сверху на майонез раскрошите желтки, смажьте слой небольшим количеством майонеза.

Шаг 7. Сверху на желтки распределите сырную стружку.

Шаг 8. Перед самой подачей украсьте салат маслинами, разложите их поверх сырного слоя и воткните по кругу картофельные чипсы, они будут служить лепестками. Салат «Подсолнух» готов. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с жареными грибами

Салат «Подсолнух» с жареными грибами – это рецепт, к которому можно обратиться в случае, когда вам необходимо собрать вкусный, а главное красивый праздничный стол. Салат абсолютно прост в приготовлении и вам точно понравится заниматься его оформлением.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Сыр твердый – 100 гр.

Шампиньоны – 350 гр.

Грудка куриная вареная – 200 гр.

Маслины без косточек – 20 шт.

Чипсы – для украшения.

Яйца – 4 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную грудку залейте холодной водой и поставьте вариться. В среднем до готовности она дойдет через 25-30 минут. Когда филе остынет, нарежьте его кубиками.

Шаг 2. Шампиньоны помойте и нарежьте дольками. Обжарьте их до готовности на растительном масле.

Шаг 3. Сварите вкрутую куриные яйца. Отделите два желтка, все остальное натрите на крупной терке.

Шаг 4. Желтки разомните вилкой или натрите на мелкой терке.

Шаг 5. На крупной терке натрите твердый сыр.

Шаг 6. Салат «Подсолнух» укладывается слоями. Первый слой – это куриная грудка и майонез.

Шаг 7. Далее идут жареные шампиньоны с майонезом.

Шаг 8. Третий слой делаем из тертых на терке яиц, его также промажьте майонезом.

Шаг 9. Четвертый слой сделайте из сырной стружки, нанесите на него майонез тонким слоем.

Шаг 10. Покройте салат слоем тертых желтков, его промазывать майонезом не нужно.

Шаг 11. Маслины разрежьте вдоль на 4 части и украсьте ими салат. Чипсы укладывайте непосредственно перед подачей салата «Подсолнух» на стол, чтобы они не размякли. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с корейской морковью

Салат «Подсолнух» с корейской морковью – это сочная, вкусная и в меру пикантная закуска в оригинальном исполнении. Такой салат очень понравится всем гостям и многие захотят попросить подробный рецепт. Чипсы для оформления лучше брать те, что продаются в баночках, они крупные и примерно одинакового размера.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Чипсы – 40 гр.

Маслины без косточек –15 шт.

Соль – по вкусу

Сардина в собственном соку – 200 гр.

Морковка по-корейски – 150 гр.

Майонез – 100 гр.

Лук зеленый – 30 гр.

Укроп – по вкусу.

Яйца – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления вкусного салата возьмите все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Сардину в собственном соку разомните вилкой и выложите первым слоем салата, покройте его сеткой из майонеза.

Шаг 3. Куриные яйца сварите вкрутую, затем остудите, очистите от скорлупы и отделите белки от желтков.

Шаг 4. Следующим слоем на сардины натрите на крупной терке только белки, смажьте слой майонезом.

Шаг 5. Морковку по-корейски отожмите от маринада и при необходимости разрежьте на более короткие отрезки. Положите третий слой из морковки, смажьте его майонезом.

Шаг 6. Перья зеленого лука порубите ножом и положите следующим слоем, его также промажьте майонезом.

Шаг 7. Далее распределите по салату раскрошенный вареный желток.

Шаг 8. Маслины разрежьте вдоль пополам и разложите их поверх желтка.

Шаг 9. Перед тем как подать салат «Подсолнух» на стол, разложите по кругу картофельные чипсы и украсьте закуску рубленым укропом. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» с маринованными грибами

Салат «Подсолнух» с маринованными грибами – это закуска, которая требует творческого подхода. Салат не просто собирается слоями, но и оформляется в определенном виде так, чтобы легко угадывался подсолнух. Такое, по-весеннему яркое блюдо, очень кстати будет на столе 8 марта.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Морковка – 1 шт.

Ветчина – 150 гр.

Майонез – 300 гр.

Картошка – 3 шт.

Шампиньоны маринованные – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чипсы картофельные – по вкусу.

Яйца – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку, морковку и куриные яйца необходимо заранее сварить и очистить.

Шаг 2. Ветчину выбирайте по своему вкусу. Нарежьте ее соломкой, положите ветчину первым слоем на плоское блюдо. Смажьте слой майонезом.

Шаг 3. Вареный картофель нарежьте кубиками и положите его вторым слоем, посолите по вкусу, нанесите сверху майонезную сетку.

Шаг 4. Далее сделайте слой из измельченных яичных белков, их также посолите и смажьте майонезом.

Шаг 5. Затем положите слой из нарезанных маринованных грибов, лука и майонеза.

Шаг 6. Вареную морковку нарежьте кубиками или натрите на терке, положите следующим слоем салата, смажьте его майонезом.

Шаг 7. И наконец последний слой – это раскрошенные желтки. Равномерно покройте ими весь салат.

Шаг 8. Далее выложите из чипсов лепестки «Подсолнуха» и соорудите свое украшение для салата. Приятного аппетита!

Салат «Подсолнух» без грибов

Салат «Подсолнух» без грибов – этот рецепт далек от классического варианта, разве что для оформления блюда также используются маслины и картофельные чипсы. Но в целом вкус у салата получается приятным и нежным, с легкой яблочной кислинкой.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Яблоко – 1 шт.

Майонез – по вкусу.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Палочки крабовые – 200 гр.

Картошка – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Маслины – 1 банка.

Чипсы – 1 пачка.

Уксус 9% – 0,5 ч.л.

Морковка – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку и морковку сварите в мундире. Затем очистите и натрите на крупной терке.

Шаг 2. Лук очистите от шелухи, нарежьте полукольцами. Сложите нарезку в миску. Лук посолите, добавьте сахар и уксус, перемешайте и оставьте на 10 минут.

Шаг 3. Крабовые палочки нарежьте кубиками.

Шаг 4. Маслины нарежьте дольками поперек.

Шаг 5. Яблоко помойте, очистите от кожицы и натрите на крупной терке.

Шаг 6. Первым слоем на блюдо положите тертый на терке картофель, немного посолите его и смажьте майонезом.

Шаг 7. Второй слой – маринованный лук, третий – яблоко и майонез.

Шаг 8. Затем сделайте слой из вареной морковки, ее хорошо промажьте майонезом.

Шаг 9. Затем идет слой из крабовых палочек и майонеза. Поверх него разложите дольки маслин. Это как семечки на подсолнухе.

Шаг 10. Чтобы чипсы не размякли, пока салат будет настаиваться в холодильнике, добавляйте их непосредственно перед подачей салата «Подсолнух» на стол. Приятного аппетита!