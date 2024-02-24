Они перенесут вас в детство: проверенный рецепт рогаликов с повидлом

Рогалики с повидлом являются хорошо знакомым блюдом для украинцев. Чтобы снова перенестись в детство, попробуйте приготовить их по этому рецепту. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Ингредиенты нужны самые простые. Такие рогалики точно получатся вкусными. Будет вкусно Самая нежная выпечка, которую мы пробовали: рецепт роскошного ягодного бриоша Рогалики на сметане Время: 2 часа

2 часа Порций: 10 Ингредиенты:

– 180 – 200 граммов масла 82%;

– 200 граммов сметаны 20 – 25%;

– 350 – 380 граммов муки;

– щепотка соли;

– ванилин по вкусу;

– 250 граммов повидла;

– 100 граммов грецких орехов;

– 100 граммов сахара;

– сахарная пудра. Приготовление: В миску высыпьте просеянную муку, соль и ванилин. Туда же добавьте охлажденное масло, нарезанное брусочками. Быстро перетрите все руками до образования крошки. В эту смесь добавьте сметану, перемешайте ложкой и соберите тесто в шар. Разделите тесто пополам, а затем каждую половину – еще на 4 части. Сформируйте шарики, разместите их на большой тарелке, накройте пленкой и уберите в холодильник на 30 – 60 минут. Измельчите орехи, смешайте их с сахаром. Достаньте шарики из теста, раскатайте в круглые пласты, нарежьте на сегменты. Каждый сегмент смажьте повидлом, сверху посыпьте орехами с сахаром. Сверните рогалики, начиная от широкого конца к середине, сверните в форме подковы. Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 20 – 25 минут. Во время подачи на стол посыпьте сахарной пудрой. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить идеальные шоколадные маффины с вишнями.