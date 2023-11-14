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Паштет из печени с изюминкой: готовим бюджетную намазку, которая понравится всем

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Паштет из печени с изюминкой: готовим бюджетную намазку, которая понравится всем

Приготовьте вкусный печеночный паштет, который отлично подойдет к завтракам и перекусам. Для этого рецепта вам нужна куриная печень и свиная подчеревина.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Печеночный паштет является классическим продуктом французской кухни. В этом блюде обычно используют гусиную печень, однако куриная также отлично подойдет.

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Простой рецепт паштета с подчеревиной

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм куриной печени;
– 300 граммов свиной подчеревины;
– 2 морковки;
– 2 луковицы;
– 50 граммов сливочного масла;
– соль и перец по вкусу;
– 20 граммов белого кунжута.

Приготовление:

  1. Нарежьте подчеревину небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до прозрачности. Добавьте натертую морковь, перемешайте и потушите 5 минут. Затем добавьте нарезанный кубиками лук и готовьте, помешивая, до готовности. Переложите в тарелку.
  2. На сковороду выложите куриную печень и обжарьте до готовности 10 минут. Добавьте ее в зажарку, влейте растопленное сливочное масло, немного жидкости из сковороды, где жарилась печень, посолите и поперчите.
  3. Перебейте подготовленные ингредиенты блендером до однородной массы. Выложите готовый паштет в сервировочную посуду, посыпьте кунжутом и подавайте с ломтиками хлеба.

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