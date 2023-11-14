ГлавнаяРецептыПаштет из печени с изюминкой: готовим бюджетную намазку, которая понравится всем Паштет из печени с изюминкой: готовим бюджетную намазку, которая понравится всем На чтение: 1 минута Приготовьте вкусный печеночный паштет, который отлично подойдет к завтракам и перекусам. Для этого рецепта вам нужна куриная печень и свиная подчеревина. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Печеночный паштет является классическим продуктом французской кухни. В этом блюде обычно используют гусиную печень, однако куриная также отлично подойдет. Непременно попробуйте Идеальное сочетание томатов и нежной курятины: как приготовить особый суп с митболами Простой рецепт паштета с подчеревиной Время: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм куриной печени; – 300 граммов свиной подчеревины; – 2 морковки; – 2 луковицы; – 50 граммов сливочного масла; – соль и перец по вкусу; – 20 граммов белого кунжута. Приготовление: Нарежьте подчеревину небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до прозрачности. Добавьте натертую морковь, перемешайте и потушите 5 минут. Затем добавьте нарезанный кубиками лук и готовьте, помешивая, до готовности. Переложите в тарелку. На сковороду выложите куриную печень и обжарьте до готовности 10 минут. Добавьте ее в зажарку, влейте растопленное сливочное масло, немного жидкости из сковороды, где жарилась печень, посолите и поперчите. Перебейте подготовленные ингредиенты блендером до однородной массы. Выложите готовый паштет в сервировочную посуду, посыпьте кунжутом и подавайте с ломтиками хлеба. Попробуйте еще приготовить невероятную намазку из сала – она будет стоить всего 100 гривен. Вам понравится! Поделитесь с друзьями