Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем — С острым перцем и чесноком

Ингредиенты:

баклажаны — 200 г;

лук репчатый (среднего размера) — 75 г;

кабачок — 150 г;

перец острый стручковый — 50 г;

масло растительное — 2 ст л;

перец болгарский — 100 г;

помидоры сливки — 200 г;

чеснок — 30 г;

петрушка — 150 г;

томатная паста — 50 г;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Покупаю овощи в магазине круглый год, перестала консервировать баклажанную икру. Готовлю свежую. Большое спасибо тем, кто поставляет свежие овощи на прилавок круглый год!

Готовлю икру как гарнир к котлетам или запеченной курице. Или подаю как самостоятельное блюдо.

Нравится, когда икра постояла после приготовления минут сорок под крышкой в сковороде, но еще теплая. Вкус у нее очень яркий и многогранный. Когда остывает, любим делать бутерброды с сыром и баклажанной икрой на тонком кусочке черного хлеба. Готовится просто и быстро, без особых затей.

Ставлю на средний огонь сковороду с толстыми стенками. Можно готовить в жаровне или казане. Когда емкость для приготовления максимально разогреется, начинаю по очереди слоями вносить ингредиенты на сковороду.

Нарезаю брусочками баклажаны.

Тонко шинкую полукольцами лук репчатый. Если лук попадается острый и ароматный, икра раскрывается езе ярче.

Молоденький кабачок без семечек нарезаю брусочками.

Острый перец тонко шинкую. Если не любите острую еду, можно уменьшить количества перца или совсем исключить этот ингредиент.

Наливаю растительное масло после того, как овощи начали давать сок, не «зажариваю», стараюсь исключить жарку, только тушу блюдо.

Болгарский перец освобождаю от семечек и нарезаю брусочками. Отправляю к остальным овощам.

Томаты предпочитаю «мясистых» сортов (без лишней влаги), например «Сливки», чтобы не приходилось на сильном огне выпаривать сок помидоров.

Чеснок нарезаю вдоль зубчика. Петрушку шинкую не слишком мелко.

Чеснок и петрушка отправляются в сковороду в последнюю очередь. Накрываю крышкой и тушу на среднем огне примерно сорок- сорок пять минут.

Через три четверти часа, когда зелень изменила цвет и овощи на вкус почти готовы,

добавляю томатную пасту и соль.

Перемешиваю.

Готовлю еще примерно двадцать минут до полной готовности овощей.

Подаю через сорок минут. Можно подавать икру охлажденной.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 200 руб.