Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем — С острым перцем и чесноком

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем — С острым перцем и чесноком

Ингредиенты:
баклажаны — 200 г;
лук репчатый (среднего размера) — 75 г;
кабачок — 150 г;
перец острый стручковый — 50 г;
масло растительное — 2 ст л;
перец болгарский — 100 г;
помидоры сливки — 200 г;
чеснок — 30 г;
петрушка — 150 г;
томатная паста — 50 г;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Покупаю овощи в магазине круглый год, перестала консервировать баклажанную икру. Готовлю свежую. Большое спасибо тем, кто поставляет свежие овощи на прилавок круглый год!

Готовлю икру как гарнир к котлетам или запеченной курице. Или подаю как самостоятельное блюдо.

Нравится, когда икра постояла после приготовления минут сорок под крышкой в сковороде, но еще теплая. Вкус у нее очень яркий и многогранный. Когда остывает, любим делать бутерброды с сыром и баклажанной икрой на тонком кусочке черного хлеба. Готовится просто и быстро, без особых затей.

Ставлю на средний огонь сковороду с толстыми стенками. Можно готовить в жаровне или казане. Когда емкость для приготовления максимально разогреется, начинаю по очереди слоями вносить ингредиенты на сковороду.

Нарезаю брусочками баклажаны.

Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем - С острым перцем и чесноком

Тонко шинкую полукольцами лук репчатый. Если лук попадается острый и ароматный, икра раскрывается езе ярче.

Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем - С острым перцем и чесноком

Молоденький кабачок без семечек нарезаю брусочками.

Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем - С острым перцем и чесноком

Острый перец тонко шинкую. Если не любите острую еду, можно уменьшить количества перца или совсем исключить этот ингредиент.

Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем - С острым перцем и чесноком

Наливаю растительное масло после того, как овощи начали давать сок, не «зажариваю», стараюсь исключить жарку, только тушу блюдо.

Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем - С острым перцем и чесноком

Болгарский перец освобождаю от семечек и нарезаю брусочками. Отправляю к остальным овощам.

Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем - С острым перцем и чесноком

Томаты предпочитаю «мясистых» сортов (без лишней влаги), например «Сливки», чтобы не приходилось на сильном огне выпаривать сок помидоров.

Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем - С острым перцем и чесноком

Чеснок нарезаю вдоль зубчика. Петрушку шинкую не слишком мелко.

Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем - С острым перцем и чесноком

Чеснок и петрушка отправляются в сковороду в последнюю очередь. Накрываю крышкой и тушу на среднем огне примерно сорок- сорок пять минут.

Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем - С острым перцем и чесноком

Через три четверти часа, когда зелень изменила цвет и овощи на вкус почти готовы,

Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем - С острым перцем и чесноком

добавляю томатную пасту и соль.

Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем - С острым перцем и чесноком

Перемешиваю.

Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем - С острым перцем и чесноком

Готовлю еще примерно двадцать минут до полной готовности овощей.

Рецепт: Баклажанная икра с помидорами и сладким перцем - С острым перцем и чесноком

Подаю через сорок минут. Можно подавать икру охлажденной.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 200 руб.

Что будем искать? Например,Человек