Описание приготовления:

Из пряностей в тесто можно также добавить молотую корицу и бадьян. Глазурь можно покрасить с помощью пищевых красителей, а для украшения добавить цветную кондитерскую посыпку.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мука / Имбирь Блюдо: Выпечка / Пряники

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 150 Грамм (+20-30 грамм при необходимости)

Сахар 75 Грамм

Мед 1 Ст. ложка

Масло растительное 2 Ст. ложки

Сода 1/3 Чайных ложки

Соль 1 Щепотка

Вода 75 Миллилитров (кипяток)

Вода 10 Миллилитров (теплая, для глазури)

Айсинг 50 Грамм (сухой)

Имбирь 1/2 Чайных ложки (сухой молотый)

Гвоздика 1/3 Чайных ложки (молотая)

Цедра апельсина 1/2 Чайных ложки (измельченная)

Ванильный сахар 1/2 Чайных ложки

Количество порций 10

Калорийность

345 ккал

Калорийность

4 г

Белки

11 г

Жиры

51 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Имбирные новогодние пряники с глазурью»

Подготовьте все ингредиенты.

Для начала в ковшике с толстым дном растопите на среднем огне половину сахара до жидкого состояния.

Влейте кипяток и размешайте до однородности.

Следом добавьте вторую половину сахар, набор пряностей и щепотку соли. Размешайте до полного растворения. Доведите до кипения.

Влейте мед, размешайте до однородности. Затем добавьте соду. Смесь должна сразу стать светлее и пышнее.

Накройте ковшик крышкой и дайте немного остыть 5-10 минут. Затем добавьте растительное масло и перемешайте до однородной консистенции.

В глубокую миску просейте муку.

Добавьте жидкую сладкую смесь. Все перемешайте.

Замесите однородное, немного липкое тесто. Скатайте его в шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 4 часа.

Раскатайте тесто в пласт на слегка присыпанной мукой поверхности до 3-4 мм.

Вырежьте пряники с помощью формочек. Выложите их на пергамент для выпечки на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте пряники 5-6 минут в хорошо разогретой до 180 градусов духовке.

Готовые пряники полностью остудите.

Для глазури добавьте в айсинг теплую воду. Перемешайте и дайте постоять 5-10 минут, затем взбейте миксером на небольшой скорости.

Переложите глазурь в кондитерский мешок, отрежьте кончик. Нанесите глазурь на пряники. Можно покрыть их полностью глазурью или нарисовать узоры. Оставьте высохнуть глазурь.

Имбирные новогодние пряники готовы. С наступающим Новым годом!