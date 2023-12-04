Описание приготовления:
Из пряностей в тесто можно также добавить молотую корицу и бадьян. Глазурь можно покрасить с помощью пищевых красителей, а для украшения добавить цветную кондитерскую посыпку.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мука / Имбирь Блюдо: Выпечка / Пряники
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 150 Грамм (+20-30 грамм при необходимости)
- Сахар 75 Грамм
- Мед 1 Ст. ложка
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Сода 1/3 Чайных ложки
- Соль 1 Щепотка
- Вода 75 Миллилитров (кипяток)
- Вода 10 Миллилитров (теплая, для глазури)
- Айсинг 50 Грамм (сухой)
- Имбирь 1/2 Чайных ложки (сухой молотый)
- Гвоздика 1/3 Чайных ложки (молотая)
- Цедра апельсина 1/2 Чайных ложки (измельченная)
- Ванильный сахар 1/2 Чайных ложки
Количество порций 10
Калорийность
345 ккал
Калорийность
4 г
Белки
11 г
Жиры
51 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Имбирные новогодние пряники с глазурью»
Подготовьте все ингредиенты.
Для начала в ковшике с толстым дном растопите на среднем огне половину сахара до жидкого состояния.
Влейте кипяток и размешайте до однородности.
Следом добавьте вторую половину сахар, набор пряностей и щепотку соли. Размешайте до полного растворения. Доведите до кипения.
Влейте мед, размешайте до однородности. Затем добавьте соду. Смесь должна сразу стать светлее и пышнее.
Накройте ковшик крышкой и дайте немного остыть 5-10 минут. Затем добавьте растительное масло и перемешайте до однородной консистенции.
В глубокую миску просейте муку.
Добавьте жидкую сладкую смесь. Все перемешайте.
Замесите однородное, немного липкое тесто. Скатайте его в шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 4 часа.
Раскатайте тесто в пласт на слегка присыпанной мукой поверхности до 3-4 мм.
Вырежьте пряники с помощью формочек. Выложите их на пергамент для выпечки на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте пряники 5-6 минут в хорошо разогретой до 180 градусов духовке.
Готовые пряники полностью остудите.
Для глазури добавьте в айсинг теплую воду. Перемешайте и дайте постоять 5-10 минут, затем взбейте миксером на небольшой скорости.
Переложите глазурь в кондитерский мешок, отрежьте кончик. Нанесите глазурь на пряники. Можно покрыть их полностью глазурью или нарисовать узоры. Оставьте высохнуть глазурь.
Имбирные новогодние пряники готовы. С наступающим Новым годом!