ГлавнаяРецептыГости будут в восторге: приготовьте жареный хек с овощами по старинному рецепту Гости будут в восторге: приготовьте жареный хек с овощами по старинному рецепту На чтение: 2 минуты Тушеная рыба и морковь – классическое сочетание родом из детства. Этот давний рецепт можно разнообразить, если хек или минтай не тушить, а жарить. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вместо этого протушить нужно мелко натертую морковь в соусе из томатной пасты. Тогда у вас получится оригинальное и по вкусу, и по внешнему виду блюдо. Вкусная идея для ужина «Курица по-домашнему»: классические блюда для уютных зимних вечеров Жареный хек под морковью: пошаговый рецепт Время: 1 час Порций: 3 Ингредиенты: – 600 граммов моркови; – 3 столовые ложки масла для жарки; – 2 столовые ложки томатной пасты; – треть чайной ложки соли; – 100 миллилитров томатного сока; – 2 столовые ложки масла для жарки; – 700 граммов филе хека или минтая (или 1 килограмм замороженного филе); – 2 столовые ложки муки. Приготовление: 600 граммов моркови почистите и натрите на мелкую терку. Обжарьте ее на сковороде с 3 столовыми ложками разогретого растительного масла 10 минут. Далее добавьте в морковь 2 столовых ложки томатной пасты, 100 миллилитров томатного сока и треть чайной ложки соли. Тушите еще 10 – 15 минут, пока морковь не станет мягкой. 700 граммов филе хека посолите, нарежьте кусочками по 5 – 7 сантиметров и запанируйте в муке. На сковороду налейте 2 столовых ложки масла, разогрейте и выложите на нее рыбу кожурой вниз. Обжарьте хека с обеих сторон по 5 – 7 минут до готовности. Выложите готовую рыбу на тарелку, а сверху прикройте тушенной в томате морковью. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бюджетные, но вкусные куриные желудки в сметане на ужин. Поделитесь с друзьями