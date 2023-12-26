Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить имбирный чай с лимоном для похудения. В чай можно добавить подсластитель (мед, сироп топинамбура или заменитель сахара) по вкусу, но лучше обойтись без него.
Основной ингредиент: Имбирь Блюдо: Напитки / Чай Диета: Рецепты для похудения
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1 Литр
- Лимон 1 Штука
- Корень имбиря 10 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
59 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Имбирный чай с лимоном для похудения»
Подготовьте все ингредиенты.
Лимон обдайте кипятком, затем порежьте на тонкие дольки.
Кусочек корня имбиря очистите от кожуры и порежьте на тонкие ломтики.
Переложите имбирь в ковшик, влейте воду и доведите до кипения. Проварите на небольшом огне 5 минут.
Снимите ковшик с плиты, добавьте порезанный лимон. После накройте крышкой и дайте настояться 2-3 часа. Чтобы чай не остывал, его можно укутать в полотенце или перелить в термос.
Имбирный чай с лимоном для похудения готов!