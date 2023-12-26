Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить имбирный чай с лимоном для похудения. В чай можно добавить подсластитель (мед, сироп топинамбура или заменитель сахара) по вкусу, но лучше обойтись без него.

Основной ингредиент: Имбирь Блюдо: Напитки / Чай Диета: Рецепты для похудения

Состав / Ингредиенты:

Вода 1 Литр

Лимон 1 Штука

Корень имбиря 10 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

59 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Имбирный чай с лимоном для похудения»

Подготовьте все ингредиенты.

Лимон обдайте кипятком, затем порежьте на тонкие дольки.

Кусочек корня имбиря очистите от кожуры и порежьте на тонкие ломтики.

Переложите имбирь в ковшик, влейте воду и доведите до кипения. Проварите на небольшом огне 5 минут.

Снимите ковшик с плиты, добавьте порезанный лимон. После накройте крышкой и дайте настояться 2-3 часа. Чтобы чай не остывал, его можно укутать в полотенце или перелить в термос.

Имбирный чай с лимоном для похудения готов!