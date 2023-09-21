ГлавнаяРецептыПирог «Ягодное наслаждение» к чаю или кофе – обязательно попробуйте в эти выходные Пирог «Ягодное наслаждение» к чаю или кофе – обязательно попробуйте в эти выходные На чтение: 1 минута Не знаете что приготовить к чаю? Попробуйте этот простой рецепт пирога с ягодами, который точно станет одним из любимых этой осенью. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пирог с ягодами – отличный вариант для быстрой домашней выпечки, когда нет времени на долгие приготовления. Ягоды для выпечки можно выбирать любые: малину, ежевику, смородину, клубнику или голубику. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Обязательно подавайте десерт с шариком мороженого – так вкуснее! Рецепт пирога «Ягодное наслаждение» Время: 60 минут Порции: 4 Ингредиенты для теста: – 120 граммов муки; – 100 граммов сахара; – 5 граммов разрыхлителя для теста; – 100 граммов сливочного масла; – 125 граммов жирных коровьих сливок. Для начинки: – 400 грамм ягод; – 5 граммов цедры апельсина; – 20 граммов кукурузного крахмала; – 100 граммов сахара. Приготовление: Ягоды смешиваем с апельсиновой цедрой, сахаром и крахмалом. Отдельно смешиваем все сухие ингредиенты для теста. Вливаем сливки и добавляем натертое масло. Замешиваем тесто. На форму с пергаментом выкладываем ягоды, сверху тесто. Запекаем пирог 30 минут в разогретой духовке при 180 градусах. Смазываем пирог сверху сливками, добавляем сахар и запекаем еще 10 минут. Достаем выпечку из духовки, добавляем мороженое и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашний яблочный сок без сахара и консервантов. Поделитесь с друзьями