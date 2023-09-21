Рулет со сливочным кремом и ягодами

Вы когда-нибудь пробовали запекать блинное тесто? Если ответ отрицательный, скорее переходите к ознакомлению с нашим рецептом неимоверно вкусного десерта. Приготовьте нежный рулет со сливочным кремом — удивите своих родных обалденным лакомством!

Основа этого десерта — простое блинное тесто. Только из него мы ничего жарить не будем. Выливаем жидкое тесто на противень с высокими бортиками и отправляем его в духовку. Через 30 минут можно доставать аппетитную основу для нашей вкуснотищи.

Как приготовить сладкий рулет со сливочным кремом

Варианты добавок для этого десерта могут быть всевозможными. На сливочный крем вы можете выложить чернику, малину, кусочки клубники или половинки винограда. Также попробуйте нарезать шайбочками банан и добавить его в рулет. Пусть ваша фантазия слегка побушует.

Ингредиенты

Яйцо4 шт. Сахар1 ст. л. Соль1 щеп. Пшеничная мука180 г Молоко400 мл Сливочное масло30 г Сливочный сыр400 г Сахарная пудра3 ст. л. Сливки200 мл Ягоды100 г

Приготовление

В глубокую миску вбиваем яйца. Добавляем соль и сахар. Взбиваем всё венчиком до однородности.Всыпаем пшеничную муку. Хорошенько перемешиваем. Постепенно вливаем молоко. Перемешиваем всё до однородной смеси. Вливаем растопленное сливочное масло. Перемешиваем смесь венчиком. Накрываем тесто полотенцем. Оставляем его при комнатной температуре на 10 минут.Застилаем противень пергаментом. Вливаем в него тесто. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 25–30 минут. Даем тесту остыть. В миске соединяем сливочный сыр с сахарной пудрой. Вливаем сливки жирностью 33 %. Взбиваем всё до густой пышной массыПереворачиваем остывший пласт из теста. Выкладываем на него сливочный крем, равномерно его распределяя по всей поверхности при помощи кулинарной лопатки. Хорошенько промываем ягоды. Обсушиваем их. Выкладываем ягоды на крем. Сворачиваем всё в плотный рулет. Готово!

Этот десерт особенно хорош тем, что его можно есть сразу же после приготовления. Не нужно ждать, пока рулет пропитается. Посыпьте его сахарной пудрой и разрежьте на кусочки, чтобы презентовать это лакомство родным. Они останутся под впечатлением, попробовав рулет с потрясающим кремом, который сильно схож по вкусу с мороженым.