Описание приготовления:

Йогурт можно использовать абсолютно любой — с кусочками фруктов получается даже интереснее. Берите на заметку интересную идею для завтрака или полдника!

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Йогурт Блюдо: Выпечка / Вафли

Состав / Ингредиенты:

Мука 200 Грамм

Сахар 60 Грамм

Йогурт 250 Миллилитров

Яйцо 2 Штуки

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Масло растительное 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

235 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Йогуртовые вафли»

Сразу же на стол выложите все ингредиенты.

В миску вбейте яйца, добавьте растительное масло и сахар.

Венчиком активно перемешайте все эти ингредиенты.

Залейте йогурт.

Перемешайте активно все до получения однородной смеси.

Просейте муку с разрыхлителем.

Все перемешайте венчиком, избавляясь от мучных комочков. Тесто получается однородное, похожее на оладьевое.

Панели электровафельницы смажьте тонким слоем растительного масла и выкладывайте на каждую панель по одной столовой ложке тесто. Выпекайте вафли до готовности — я пекла каждую по 2 минуты.

Готовые вафли полейте любимым сиропом и подавайте к столу.