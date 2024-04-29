Описание приготовления:
Йогурт можно использовать абсолютно любой — с кусочками фруктов получается даже интереснее. Берите на заметку интересную идею для завтрака или полдника!
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Йогурт Блюдо: Выпечка / Вафли
Состав / Ингредиенты:
- Мука 200 Грамм
- Сахар 60 Грамм
- Йогурт 250 Миллилитров
- Яйцо 2 Штуки
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Масло растительное 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
235 ккал
Калорийность
7 г
Белки
8 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Йогуртовые вафли»
Сразу же на стол выложите все ингредиенты.
В миску вбейте яйца, добавьте растительное масло и сахар.
Венчиком активно перемешайте все эти ингредиенты.
Залейте йогурт.
Перемешайте активно все до получения однородной смеси.
Просейте муку с разрыхлителем.
Все перемешайте венчиком, избавляясь от мучных комочков. Тесто получается однородное, похожее на оладьевое.
Панели электровафельницы смажьте тонким слоем растительного масла и выкладывайте на каждую панель по одной столовой ложке тесто. Выпекайте вафли до готовности — я пекла каждую по 2 минуты.
Готовые вафли полейте любимым сиропом и подавайте к столу.