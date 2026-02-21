iPhone Air проти новинки iPhone Air 2: що відомо і чого чекати

Коли Apple називає пристрій Air, очікуєш щось легке, елегантне і з продуманими можливостями. Так і сталося з iPhone Air — моделлю, яка вийшла у вересні 2025 року і вже встигла привернути увагу як стильний, потужний та функціональний смартфон середньої лінійки.

Але справжній сюрприз попереду: новий iPhone Air 2 вже на підході. Коли його чекати і чим він може перевершити попередника — розберемо далі.

Що пропонує iPhone Air

Дизайн Apple iPhone Air — це враження з першого дотику: ультратонкий титановий корпус завтовшки 5.6 мм і вагою близько 165 г робить смартфон фактично невідчутним у руці. Великий 6.5‑дюймовий OLED‑екран з ProMotion забезпечує плавність з частотою до 120 Гц, а антиблікове покриття гарантує комфорт навіть під прямим сонцем.

Під капотом — чип A19 Pro, який легко витримує важкі ігри, монтаж 8K‑відео та повноцінну роботу Apple Intelligence. Завдяки цьому телефон не лише швидкий, а й розумний у щоденних задачах.

Автономність вражає: понад 27 годин відтворення відео на одному заряді — це рекорд для тонкого апарату з таким набором можливостей.

Камери

У Айфон Аір 2025 року встановлена 48 МП основна камера з AI‑покращенням та 18 МП фронтальна для надчітких селфі та відеодзвінків у 4K. Така комбінація дозволяє робити якісні фото й відео без зайвих налаштувань — простота та відмінний результат у кожному кадрі.

Що відомо про новинку — iPhone Air 2

Наступною еволюцією стане iPhone Air 2 — смартфон, реліз якого запланований на осінь 2026 року. Ця модель повинна об’єднати легкість попередника з технологіями, які раніше були доступні тільки флагманам.

Основні оновлення:

Новий A20 на 2‑нм процесі TSMC забезпечить високу продуктивність і ефективність для важких завдань та AI‑функцій.

Випарна камера для тепловідведення від iPhone 17 Pro. Ця технологія дозволить краще розсіювати тепло від потужного процесора, що особливо важливо для ігор та тривалої відеозйомки.

Технологія Stacked Battery із електромобільних рішень підвищує щільність енергії на 10-15%, тож Air 2 тримає автономність як звичайний iPhone 18.

Resin Coated Copper (RCC) — новий матеріал для материнської плати зробить її тоншою, що дозволить звільнити місце для батареї — і це ще один плюс до автономності та компактності.

Камера Айфон Аір 2

Камера iPhone Air 2 обіцяє великий стрибок: 48 МП основний сенсор і 12 МП ультраширокий об’єктивзамість одного модуля в iPhone Air 2025 року. Для селфі очікується 18 МП фронтальна камера з Center Stage та покращені AI‑алгоритми, завдяки яким кадри стануть ще чіткішими та деталізованішими.

Порівняння Apple iPhone Air 2 та iPhone Air

Потужність: A20 проти A19 Pro — справжній стрибок продуктивності.

Система охолодження: випарна камера в Air 2 — плюс для тривалого навантаження.

Автономність: шаруваті батареї у Айфон Аір 2 забезпечують більше енергії при тих же габаритах.

Камери: Air 2 — подвійний модуль із технологіями Pro, iPhone Air — класична перевірена комбінація.

Дизайн: обидва тонкі й легкі, але модель 2026 року може стати ще тоншою і технологічнішою.

Хто цінує перевірену модель — iPhone Air 17 стане відмінним вибором. Хто любить бути серед перших і хоче найновіші фішки — Айфон Аір 2 виглядає дуже багатообіцяючим.

.