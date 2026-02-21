iPhone Air проти новинки iPhone Air 2: що відомо і чого чекати

Коли Apple називає пристрій Air, очікуєш щось легке, елегантне і з продуманими можливостями. Так і сталося з iPhone Air — моделлю, яка вийшла у вересні 2025 року і вже встигла привернути увагу як стильний, потужний та функціональний смартфон середньої лінійки.
Але справжній сюрприз попереду: новий iPhone Air 2 вже на підході. Коли його чекати і чим він може перевершити попередника — розберемо далі.
Що пропонує iPhone Air
Дизайн Apple iPhone Air — це враження з першого дотику: ультратонкий титановий корпус завтовшки 5.6 мм і вагою близько 165 г робить смартфон фактично невідчутним у руці. Великий 6.5‑дюймовий OLED‑екран з ProMotion забезпечує плавність з частотою до 120 Гц, а антиблікове покриття гарантує комфорт навіть під прямим сонцем.
Під капотом — чип A19 Pro, який легко витримує важкі ігри, монтаж 8K‑відео та повноцінну роботу Apple Intelligence. Завдяки цьому телефон не лише швидкий, а й розумний у щоденних задачах.
Автономність вражає: понад 27 годин відтворення відео на одному заряді — це рекорд для тонкого апарату з таким набором можливостей.
Камери
У Айфон Аір 2025 року встановлена 48 МП основна камера з AI‑покращенням та 18 МП фронтальна для надчітких селфі та відеодзвінків у 4K. Така комбінація дозволяє робити якісні фото й відео без зайвих налаштувань — простота та відмінний результат у кожному кадрі.
Що відомо про новинку — iPhone Air 2
Наступною еволюцією стане iPhone Air 2 — смартфон, реліз якого запланований на осінь 2026 року. Ця модель повинна об’єднати легкість попередника з технологіями, які раніше були доступні тільки флагманам.
Основні оновлення:
- Новий A20 на 2‑нм процесі TSMC забезпечить високу продуктивність і ефективність для важких завдань та AI‑функцій.
- Випарна камера для тепловідведення від iPhone 17 Pro. Ця технологія дозволить краще розсіювати тепло від потужного процесора, що особливо важливо для ігор та тривалої відеозйомки.
- Технологія Stacked Battery із електромобільних рішень підвищує щільність енергії на 10-15%, тож Air 2 тримає автономність як звичайний iPhone 18.
- Resin Coated Copper (RCC) — новий матеріал для материнської плати зробить її тоншою, що дозволить звільнити місце для батареї — і це ще один плюс до автономності та компактності.
Камера Айфон Аір 2
Камера iPhone Air 2 обіцяє великий стрибок: 48 МП основний сенсор і 12 МП ультраширокий об’єктивзамість одного модуля в iPhone Air 2025 року. Для селфі очікується 18 МП фронтальна камера з Center Stage та покращені AI‑алгоритми, завдяки яким кадри стануть ще чіткішими та деталізованішими.
Порівняння Apple iPhone Air 2 та iPhone Air
- Потужність: A20 проти A19 Pro — справжній стрибок продуктивності.
- Система охолодження: випарна камера в Air 2 — плюс для тривалого навантаження.
- Автономність: шаруваті батареї у Айфон Аір 2 забезпечують більше енергії при тих же габаритах.
- Камери: Air 2 — подвійний модуль із технологіями Pro, iPhone Air — класична перевірена комбінація.
- Дизайн: обидва тонкі й легкі, але модель 2026 року може стати ще тоншою і технологічнішою.
Хто цінує перевірену модель — iPhone Air 17 стане відмінним вибором. Хто любить бути серед перших і хоче найновіші фішки — Айфон Аір 2 виглядає дуже багатообіцяючим.
.