Ленивый «Наполеон» с шоколадным кремом и вишней: рецепт вкусного десерта без хлопот

Готовый торт необходимо отправить на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся.

Вкусных «Наполеонов» много не бывает, а если он еще и готовится очень быстро, то такой рецепт обязательно найдет свое место в кулинарном блокноте любой хозяйки. Сегодня хотим поделиться с вами рецептом ленивого «Наполеона» с шоколадным кремом и вишней из блога «Душевные рецепты»э

Ленивый «Наполеон» с шоколадным кремом и вишней

Ингредиенты:

листовое дрожжевое тесто – 750 гр;

сливочное масло – 150 гр;

сахар – 150 гр;

яйца – 2 шт;

молоко – 400 мл;

кукурузный крахмал – 50 гр;

какао – 2 ст. л;

ванилин;

вишня – 300 гр.

Способ приготовления:

Раскатать тесто на пергаменте, вырезать круг по форме 16 см. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Испечь три коржа. Остывшие коржи разделить каждый на два.

Для крема соединить молоко, желтки, сахар и ванилин. Хорошо перемешать, прогреть на среднем огне и постепенно добавить крахмал. Помешивая, довести до густой консистенции.

В остывший крем добавить половину размягченного масла, взбить и добавить оставшееся масло. Снова взбить. Масса должна быть нежная и гладкая

К вишне добавить сахар и поставить на медленный огонь.

Крахмал развести в 50 мл воды. Когда вишня начнет закипать, влить небольшими порциями разведенный крахмал. Варить, помешивая, до загустения.

Далее собираем торт. Корж смазать кремом, сверху – следующий корж, крем, вишни и так пока все коржи не будут смазаны. Верхний корж смазать только кремом.

Готовый торт посыпать крошкой со всех сторон и дать ему настояться несколько часов.

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