Ленивый «Наполеон» с шоколадным кремом и вишней: рецепт вкусного десерта без хлопот

Готовый торт необходимо отправить на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся.
Вкусных «Наполеонов» много не бывает, а если он еще и готовится очень быстро, то такой рецепт обязательно найдет свое место в кулинарном блокноте любой хозяйки. Сегодня хотим поделиться с вами рецептом ленивого «Наполеона» с шоколадным кремом и вишней из блога «Душевные рецепты»э
Ленивый «Наполеон» с шоколадным кремом и вишней
Ингредиенты:
- листовое дрожжевое тесто – 750 гр;
- сливочное масло – 150 гр;
- сахар – 150 гр;
- яйца – 2 шт;
- молоко – 400 мл;
- кукурузный крахмал – 50 гр;
- какао – 2 ст. л;
- ванилин;
- вишня – 300 гр.
Способ приготовления:
Раскатать тесто на пергаменте, вырезать круг по форме 16 см. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Испечь три коржа. Остывшие коржи разделить каждый на два.
Для крема соединить молоко, желтки, сахар и ванилин. Хорошо перемешать, прогреть на среднем огне и постепенно добавить крахмал. Помешивая, довести до густой консистенции.
В остывший крем добавить половину размягченного масла, взбить и добавить оставшееся масло. Снова взбить. Масса должна быть нежная и гладкая
К вишне добавить сахар и поставить на медленный огонь.
Крахмал развести в 50 мл воды. Когда вишня начнет закипать, влить небольшими порциями разведенный крахмал. Варить, помешивая, до загустения.
Далее собираем торт. Корж смазать кремом, сверху – следующий корж, крем, вишни и так пока все коржи не будут смазаны. Верхний корж смазать только кремом.
Готовый торт посыпать крошкой со всех сторон и дать ему настояться несколько часов.
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