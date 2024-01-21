Описание приготовления:
Обычно для выпечки этого хлеба требуется пахта, но не стоит ее отсутствие заменять кефиром, будет лучше самостоятельно приготовить ее из подогретого молока и свежевыжатого сока лимона. Соду гасить тоже не следует. И помните, что содовое тесто не терпит долгих замесов!
Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка / Хлеб География кухни: Ирландская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 250 Миллилитров
- Овсяные хлопья 140 Грамм
- Мука пшеничная 220 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Сок лимона 1 Ст. ложка
Количество порций 4
Калорийность
229 ккал
Калорийность
7 г
Белки
3 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ирландский хлеб из овсянки»
Подготовьте все необходимые ингредиенты перед началом работы.
Молоко залейте в сотейник и на маленьком огне подогрейте до температуры 35-37 градусов. Затем сотейник с теплым молоком снимите с плиты, влейте свежевыжатый лимонный сок, размешайте хорошенько венчиком и дайте постоять в покое 5 минут.
Овсяные хлопья выложите в чашу блендера.
И включите устройство примерно на минуту.
В миске соедините измельченные овсяные хлопья и молоко с лимонным соком.
Перемешайте. Миску с однородной овсяной массой оставьте в покое на 2 часа.
В миску выложите всю пшеничную муку, добавьте соду и ложкой эти ингредиенты перемешайте для равномерного распределения.
Затем муку с содой добавьте к овсяной массе. Очень быстро кончиками пальцев перемешайте все и соберите в шар, вы должны уложиться в 4 минуты, не больше. Длительный замес теста здесь неуместен, в итоге выпекания получиться сбитый шар теста, а не хлеб.
Шар-буханку, который у вас получился в процессе перемешивания, перенесите в форму, дно которой предварительно вы уже присыпали мукой. Чуть придавите будущий хлеб рукой.
Сделайте поверх крестообразный надрез на тесте. Форму с будущим хлебом отправьте в уже разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 35-40 минут. На 30-той минуте (не раньше!) откройте духовку и проконтролируйте степень готовности. Корочка при простукивании должна выдавать глухой звук.
Готовый хлеб обязательно охладите и только тогда подавайте к столу. Ломтик такого хлеба, намазанный сливочным маслом — это просто невероятное наслаждение!
Приятного аппетита!