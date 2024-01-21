Описание приготовления:

Обычно для выпечки этого хлеба требуется пахта, но не стоит ее отсутствие заменять кефиром, будет лучше самостоятельно приготовить ее из подогретого молока и свежевыжатого сока лимона. Соду гасить тоже не следует. И помните, что содовое тесто не терпит долгих замесов!

Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка / Хлеб География кухни: Ирландская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Молоко 250 Миллилитров

Овсяные хлопья 140 Грамм

Мука пшеничная 220 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Сода 1/2 Чайных ложки

Сок лимона 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

229 ккал

Калорийность

7 г

Белки

3 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ирландский хлеб из овсянки»

Подготовьте все необходимые ингредиенты перед началом работы.

Молоко залейте в сотейник и на маленьком огне подогрейте до температуры 35-37 градусов. Затем сотейник с теплым молоком снимите с плиты, влейте свежевыжатый лимонный сок, размешайте хорошенько венчиком и дайте постоять в покое 5 минут.

Овсяные хлопья выложите в чашу блендера.

И включите устройство примерно на минуту.

В миске соедините измельченные овсяные хлопья и молоко с лимонным соком.

Перемешайте. Миску с однородной овсяной массой оставьте в покое на 2 часа.

В миску выложите всю пшеничную муку, добавьте соду и ложкой эти ингредиенты перемешайте для равномерного распределения.

Затем муку с содой добавьте к овсяной массе. Очень быстро кончиками пальцев перемешайте все и соберите в шар, вы должны уложиться в 4 минуты, не больше. Длительный замес теста здесь неуместен, в итоге выпекания получиться сбитый шар теста, а не хлеб.

Шар-буханку, который у вас получился в процессе перемешивания, перенесите в форму, дно которой предварительно вы уже присыпали мукой. Чуть придавите будущий хлеб рукой.

Сделайте поверх крестообразный надрез на тесте. Форму с будущим хлебом отправьте в уже разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 35-40 минут. На 30-той минуте (не раньше!) откройте духовку и проконтролируйте степень готовности. Корочка при простукивании должна выдавать глухой звук.

Готовый хлеб обязательно охладите и только тогда подавайте к столу. Ломтик такого хлеба, намазанный сливочным маслом — это просто невероятное наслаждение!

Приятного аппетита!